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https://tr.sputniknews.com/20220516/tcmb-tl-varliklarin-teminat-agirligini-artirdi-1056420743.html
TCMB, TL varlıkların teminat ağırlığını artırdı
TCMB, TL varlıkların teminat ağırlığını artırdı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para ve Kur Politikası metni ve Liralaşma Stratejisi kapsamında Türk lirası cinsi varlıkların teminat sistemindeki... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T21:00+0300
2022-05-16T21:00+0300
ekonomi
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
merkez bankası
türk lirası
tl
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Merkez Bankası, TL varlıkların teminat sistemindeki ağırlığını artırıcı adım attı.AA'nın bankacılık kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, Merkez Bankası, bankalara TL İşlemleri ve Döviz Piyasaları Uygulama Talimatı'nda değişikliğe gitti.2022 yılı Para ve Kur Politikası metninde TCMB teminat havuzunda Türk lirası cinsi varlıkları destekleyici şekilde düzenlemeler yapılabileceği ve APİ fonlama yapısında devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) teminat olarak kullanımını artırıcı adımlar atılacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda ve Liralaşma Stratejisi çerçevesinde, TCMB, TL cinsi varlıkların teminat sistemindeki ağırlığının artırılmasına yönelik olarak 27 Mayıs'tan itibaren bazı uygulamaları devreye alacak.TCMB, Döviz Piyasaları Müdürlüğü nezdinde tesis edilen tüm swap işlemleri için uygulanan teminat blokajının minimum yüzde 30'unun DİBS sepetinden oluşmasına karar verdi.DİBS sepetinin sadece TL cinsi; kuponsuz, sabit kuponlu, değişken faizli ve TLREF'e endeksli; DİBS veya Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama Şirketi tarafından yurt içinde ihraç edilen kira sertifikası cinsinden varlıklardan oluşması uygun görüldü.Ayrıca, TL cinsinden DİBS'ler hariç diğer teminat çeşitlerinde iskonto oranlarının artırıldığını ve yüzde 5'ten yüzde 15'e çıkarıldığını belirten bankacılık kaynakları, gelecek dönemde de TL cinsi varlıkların teminat sistemindeki ağırlığının artırılması yönünde adımların sürdürülebileceğini söyledi.
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tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, türk lirası, tl

TCMB, TL varlıkların teminat ağırlığını artırdı

21:00 16.05.2022
© AATCMB - Merkez Bankası
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para ve Kur Politikası metni ve Liralaşma Stratejisi kapsamında Türk lirası cinsi varlıkların teminat sistemindeki ağırlığını artırıcı adım attı.
Merkez Bankası, TL varlıkların teminat sistemindeki ağırlığını artırıcı adım attı.
AA'nın bankacılık kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, Merkez Bankası, bankalara TL İşlemleri ve Döviz Piyasaları Uygulama Talimatı'nda değişikliğe gitti.
2022 yılı Para ve Kur Politikası metninde TCMB teminat havuzunda Türk lirası cinsi varlıkları destekleyici şekilde düzenlemeler yapılabileceği ve APİ fonlama yapısında devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) teminat olarak kullanımını artırıcı adımlar atılacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda ve Liralaşma Stratejisi çerçevesinde, TCMB, TL cinsi varlıkların teminat sistemindeki ağırlığının artırılmasına yönelik olarak 27 Mayıs'tan itibaren bazı uygulamaları devreye alacak.
TCMB, Döviz Piyasaları Müdürlüğü nezdinde tesis edilen tüm swap işlemleri için uygulanan teminat blokajının minimum yüzde 30'unun DİBS sepetinden oluşmasına karar verdi.
DİBS sepetinin sadece TL cinsi; kuponsuz, sabit kuponlu, değişken faizli ve TLREF'e endeksli; DİBS veya Hazine ve Maliye Bakanlığı Varlık Kiralama Şirketi tarafından yurt içinde ihraç edilen kira sertifikası cinsinden varlıklardan oluşması uygun görüldü.
Ayrıca, TL cinsinden DİBS'ler hariç diğer teminat çeşitlerinde iskonto oranlarının artırıldığını ve yüzde 5'ten yüzde 15'e çıkarıldığını belirten bankacılık kaynakları, gelecek dönemde de TL cinsi varlıkların teminat sistemindeki ağırlığının artırılması yönünde adımların sürdürülebileceğini söyledi.
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