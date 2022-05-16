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Yolda yürüyen bekçiyi ve amcasını silahla yaralayıp intihar etti
Yolda yürüyen bekçiyi ve amcasını silahla yaralayıp intihar etti
İstanbul Sarıyer’de bir kişi sokakta yürüyen bekçi ve amcasını vurdu. Olayın ardından kaçan şüpheli intihar etti. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T03:03+0300
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türkiye
istanbul
sarıyer
bekçi
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İstanbul Sarıyer'de 2 kişiyi silahla ağır yaralayan şüpheli intihar etti.AA'nın haberine bilgiye göre, çarşı ve mahalle bekçisi olan görev istirahatli Kerem Cebeci ile amcası Sadık Cebeci, Reşitpaşa Mahallesi Mareşal Caddesi'nde yürürken henüz belirlenemeyen nedenle Hüseyin Arslan tarafından silahlı saldırıya uğradı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Saldırıda ağır yaralanan Kerem Cebeci ile amcası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri yaptıkları çalışmada saldırıyı gerçekleştiren zanlının, olay sonrası motosikletiyle kaçtığı Cengiz Topel Caddesi'nde silahla intihar ettiğini belirledi.
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istanbul, sarıyer, bekçi

Yolda yürüyen bekçiyi ve amcasını silahla yaralayıp intihar etti

03:03 16.05.2022 (güncellendi: 03:07 16.05.2022)
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org olay yeri girilmez
olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org
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İstanbul Sarıyer’de bir kişi sokakta yürüyen bekçi ve amcasını vurdu. Olayın ardından kaçan şüpheli intihar etti.
İstanbul Sarıyer'de 2 kişiyi silahla ağır yaralayan şüpheli intihar etti.
AA'nın haberine bilgiye göre, çarşı ve mahalle bekçisi olan görev istirahatli Kerem Cebeci ile amcası Sadık Cebeci, Reşitpaşa Mahallesi Mareşal Caddesi'nde yürürken henüz belirlenemeyen nedenle Hüseyin Arslan tarafından silahlı saldırıya uğradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırıda ağır yaralanan Kerem Cebeci ile amcası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri yaptıkları çalışmada saldırıyı gerçekleştiren zanlının, olay sonrası motosikletiyle kaçtığı Cengiz Topel Caddesi'nde silahla intihar ettiğini belirledi.
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