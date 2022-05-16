https://tr.sputniknews.com/20220516/yolda-yuruyen-bekciyi-ve-amcasini-silahla-yaralayan-kisi-intihar-etti-1056395883.html

Yolda yürüyen bekçiyi ve amcasını silahla yaralayıp intihar etti

Yolda yürüyen bekçiyi ve amcasını silahla yaralayıp intihar etti

İstanbul Sarıyer’de bir kişi sokakta yürüyen bekçi ve amcasını vurdu. Olayın ardından kaçan şüpheli intihar etti. 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T03:03+0300

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türkiye

istanbul

sarıyer

bekçi

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İstanbul Sarıyer'de 2 kişiyi silahla ağır yaralayan şüpheli intihar etti.AA'nın haberine bilgiye göre, çarşı ve mahalle bekçisi olan görev istirahatli Kerem Cebeci ile amcası Sadık Cebeci, Reşitpaşa Mahallesi Mareşal Caddesi'nde yürürken henüz belirlenemeyen nedenle Hüseyin Arslan tarafından silahlı saldırıya uğradı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Saldırıda ağır yaralanan Kerem Cebeci ile amcası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri yaptıkları çalışmada saldırıyı gerçekleştiren zanlının, olay sonrası motosikletiyle kaçtığı Cengiz Topel Caddesi'nde silahla intihar ettiğini belirledi.

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istanbul

sarıyer

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istanbul, sarıyer, bekçi