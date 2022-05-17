Bahçeli: MHP, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini zamansız ve yersiz olarak görmektedir

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olma sürecinin tartışmaya açılması, Ukrayna savaşının küreselleşmesine yol açabilecektir. NATO 1949 tarihinde kurulduğunda 12 üye vardı şimdi 30 üyesi var. Rusya'nın bilinen en ciddi itirazlarından birisi NATO'nun doğuya genişleme stratejisidir. Ukrayna'da savaş sürerken Rusya'nın tahrik edilmesi bölgesel gerilimi daha da artıracaktır. MHP, NATO'nun doğuya genişlemesini oldukça mahsurlu değerlendirmektedir. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme sürecinin 3 sakıncası var. Bu ülkeler NATO'ya alınırsa savaşın Ukrayna'dan Finlandiya'da İsveç'e sıçrama ihtimalini kimse yabana atmamalı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya alınması demek, Ukrayna savaşının uzaması hatta coğrafi olarak genişlemesi demektir. İkinci olarak Finlandiya ve İsveç'in Türkiye düşmanlarına nasıl kucak açtığı bilinmektedir. Viking mantığı Vandal mantığıdır. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen toplantıda Çavuşoğlu, teröre verilen desteği muhataplarının yüzüne vurmuştur.