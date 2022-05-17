https://tr.sputniknews.com/20220517/beylikduzunde-bir-kadin-tabancayla-vurularak-olduruldu-katil-zanlisi-ayni-silahla-intihar-etti-1056456497.html
Beylikdüzü'nde bir kadın tabancayla vurularak öldürüldü: Katil zanlısı aynı silahla intihar etti
Beylikdüzü'nde bir kadın tabancayla vurularak öldürüldü: Katil zanlısı aynı silahla intihar etti
İstanbul Beylikdüzü'nde bir kadını tabancayla vurarak öldüren zanlı, aynı silahla intihar etti. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T22:43+0300
2022-05-17T22:43+0300
2022-05-17T22:43+0300
türkiye
istanbul
beylikdüzü
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
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Alınan bilgiye göre, Haramidere Sanayi Sitesi girişinde Y.K. isimli kadına tabancayla ateş eden H.Ö, daha sonra aynı silahla kendisini başından vurdu.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.H.Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Y.K. de kurtarılamadı.Bu arada, H.Ö'nün intihar ettiği an ve sağlık ekiplerinin Y.K'ye müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
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istanbul, beylikdüzü, kadın cinayeti, kadın cinayetleri
Beylikdüzü'nde bir kadın tabancayla vurularak öldürüldü: Katil zanlısı aynı silahla intihar etti
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İstanbul Beylikdüzü'nde bir kadını tabancayla vurarak öldüren zanlı, aynı silahla intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Haramidere Sanayi Sitesi girişinde Y.K. isimli kadına tabancayla ateş eden H.Ö, daha sonra aynı silahla kendisini başından vurdu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
H.Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Y.K. de kurtarılamadı.
Bu arada, H.Ö'nün intihar ettiği an ve sağlık ekiplerinin Y.K'ye müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.