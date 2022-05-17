https://tr.sputniknews.com/20220517/beylikduzunde-bir-kadin-tabancayla-vurularak-olduruldu-katil-zanlisi-ayni-silahla-intihar-etti-1056456497.html

Beylikdüzü'nde bir kadın tabancayla vurularak öldürüldü: Katil zanlısı aynı silahla intihar etti

Beylikdüzü'nde bir kadın tabancayla vurularak öldürüldü: Katil zanlısı aynı silahla intihar etti

İstanbul Beylikdüzü'nde bir kadını tabancayla vurarak öldüren zanlı, aynı silahla intihar etti. 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T22:43+0300

2022-05-17T22:43+0300

2022-05-17T22:43+0300

türkiye

istanbul

beylikdüzü

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

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Alınan bilgiye göre, Haramidere Sanayi Sitesi girişinde Y.K. isimli kadına tabancayla ateş eden H.Ö, daha sonra aynı silahla kendisini başından vurdu.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.H.Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Y.K. de kurtarılamadı.Bu arada, H.Ö'nün intihar ettiği an ve sağlık ekiplerinin Y.K'ye müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

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istanbul, beylikdüzü, kadın cinayeti, kadın cinayetleri