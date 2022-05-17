https://tr.sputniknews.com/20220517/edirnede-aycicegi-ve-bugday-tablalarini-dolu-vurdu-1056431504.html

Edirne’de ayçiçeği ve buğday tablalarını dolu vurdu

Edirne’de ayçiçeği ve buğday tablalarını dolu vurdu

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı 4 köydeki ekili tarım arazileri, dolu yağışı nedeniyle zarar gördü. 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T10:23+0300

2022-05-17T10:23+0300

2022-05-17T10:23+0300

türkiye

edirne

dolu

dolu yağışı

tarla

buğday

ayçiçek yağı

hava durumu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1056431331_0:145:900:651_1920x0_80_0_0_eabf103aeca622068f75c07c533e7d5a.jpg

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Sipahi, Sultanşah, Elmalı ve Bıldır Köylerinde yağan dolu ekili tarım arazilerine zarar verdi. Uzunköprü ilçesinde gece saatlerinde bir anda etkisini gösteren dolu yağışının özellikle ayçiçeği ve buğday tarlalarına zarar verdiği öğrenildi.Dolu yağışıyla ilgili açıklama yapan Bıldır Köyü Muhtarı İsmail Özer, diğer köylere göre kendi tarlalarında daha az dolu yağışı olduğunu belirterek, “Köyümüzde yağan dolu yağışı neticesinde aşırı bir zayiatın olmadığını gördüm. Buğday tarlalarının içinde yaklaşık 4 parmak derinliğinde buz olmasına rağmen buğday başakları ayakta. Ayçiçek yapraklarında ufak tefek delikler olmasına rağmen halen ayakta olduklarına tespit ettik. Fakat gece karanlığında net bir şey söylemek zor, sabah gündüz gözüyle zararı daha iyi göreceğiz. Yarın ola hayrola inşallah çok büyük zarar yoktur. Allah beterinden korusun” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220503/adiyamanda-ceviz-buyuklugunde-dolu-yagdi-ekinler-ve-meyve-agaclari-zarar-gordu-1056053866.html

türkiye

edirne

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

edirne, dolu, dolu yağışı, tarla, buğday, ayçiçek yağı, hava durumu