https://tr.sputniknews.com/20220517/kaldirimda-yururken-otelin-dis-cephe-kaplamasi-uzerine-dustu-1056425170.html

Kaldırımda yürürken, otelin dış cephe kaplaması üzerine düştü

Kaldırımda yürürken, otelin dış cephe kaplaması üzerine düştü

Bartın’da, otelin dış cephesinden kopan kaplamalar, kaldırımda yürüyen Yaşar Küçükbasan’ın üzerine düştü. Yaralanan Küçükbasan, tedaviye alındı. 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T00:32+0300

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türkiye

bartın

kaldırım

otel

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Bartın'da yaşanan olayda, 5 katlı otelin dış cephesinden kopan kaplamalar, bu sırada kaldırımda yürüyen 50 yaşındaki Yaşar Küçükbasan’ın üzerine düştü. Küçükbasan, omzundan yaralandı.Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekibi, Küçükbasan’ı tedavisi için ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri, binanın çevresine güvenlik şeridi çekerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

türkiye

bartın

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bartın, kaldırım, otel