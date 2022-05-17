https://tr.sputniknews.com/20220517/kaldirimda-yururken-otelin-dis-cephe-kaplamasi-uzerine-dustu-1056425170.html
Kaldırımda yürürken, otelin dış cephe kaplaması üzerine düştü
Kaldırımda yürürken, otelin dış cephe kaplaması üzerine düştü
Bartın’da, otelin dış cephesinden kopan kaplamalar, kaldırımda yürüyen Yaşar Küçükbasan’ın üzerine düştü. Yaralanan Küçükbasan, tedaviye alındı. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T00:32+0300
2022-05-17T00:32+0300
2022-05-17T00:36+0300
türkiye
bartın
kaldırım
otel
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Bartın'da yaşanan olayda, 5 katlı otelin dış cephesinden kopan kaplamalar, bu sırada kaldırımda yürüyen 50 yaşındaki Yaşar Küçükbasan’ın üzerine düştü. Küçükbasan, omzundan yaralandı.Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekibi, Küçükbasan’ı tedavisi için ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri, binanın çevresine güvenlik şeridi çekerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
türkiye
bartın
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bartın, kaldırım, otel
Kaldırımda yürürken, otelin dış cephe kaplaması üzerine düştü
00:32 17.05.2022 (güncellendi: 00:36 17.05.2022) Abone ol
Bartın’da, otelin dış cephesinden kopan kaplamalar, kaldırımda yürüyen Yaşar Küçükbasan’ın üzerine düştü. Yaralanan Küçükbasan, tedaviye alındı.
Bartın'da yaşanan olayda, 5 katlı otelin dış cephesinden kopan kaplamalar, bu sırada kaldırımda yürüyen 50 yaşındaki Yaşar Küçükbasan’ın üzerine düştü. Küçükbasan, omzundan yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekibi, Küçükbasan’ı tedavisi için ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri, binanın çevresine güvenlik şeridi çekerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.