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Kılıçdaroğlu: Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi yasak kararını asla tanımıyoruz
Kılıçdaroğlu: Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi yasak kararını asla tanımıyoruz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanımızdır, nokta. İl başkanımızın siyasi yasak kararını asla tanımıyoruz" dedi. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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kemal kılıçdaroğlu, chp, tbmm

Kılıçdaroğlu: Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi yasak kararını asla tanımıyoruz

14:00 17.05.2022 (güncellendi: 14:22 17.05.2022)
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanımızdır, nokta. İl başkanımızın siyasi yasak kararını asla tanımıyoruz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın borcunun yüzde 67'si döviz ve altın. Her kur arttığında hem borcun hem faizin artıyor.
Hazine durduk yere 272 milyar lira yük altına girdi.
Aynur Doğan, dünya çapında bir sanatçı. Rengarenk bir Türkiye'de yaşayacağız. Herkes türküsünü şarkısını özgürce söyleyecek. Bir şarkıdan türküden korkan olur mu?
Canan hanımı mahkum ettiler, siyasi yasak getirdiler. Farklı düşündü diye hapse atmakla bir ülkeye demokrasi gelmez. Canan Hanım'ın hapse atılmasını isteyenler seçilmiş hakimler. Onlar unutmasın, bu ülkeye özgürlüğü size rağmen getireceğiz.
Eskişehir'de K-pop grubuna yasak getirdiler. Niye yasak kardeşim?
Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanımızdır, nokta. İl başkanımızın siyasi yasak kararını asla tanımıyoruz.
Hafta sonu bir ziyaret gerçekleştirdim. Ne yapıyor bu kurum? Kar amaçlı bu şirket. Kurucusu Erdoğan'ın eski bir danışmanı, eski bir tuğgeneral. Şirket ne iş yapıyor? Resmi sitesindeki ifadeler; suikast, bomba imalatı, psikolojik harp imalatı. Bunun cumhurbaşkanlığı danışmanında ne işi var? Bu SADAT'ın amacı nedir bilmek istiyoruz dedik. Bu yapı ideolojik bir zırh tanımlamış kendisine. Bir devlet kuracak, o devletin içinde Türkiye olacak. Asrika'da başkent İstanbul olacak, resmi dili Arapça olacak. Bahçeli ne diyor bunlara? Ben o kapıya neden gidiyorum neyin mücadelesini veriyorum? Yolunu kaybeden bir MHP var. Erdoğan'a soruyorum. Bu SADAT'çılar sana neyin danışmanlığını verdi? Sen bunları ne için ve nerede kullandın?
Neymiş ben havalimanının park yapılmasını istemişim. Atatürk Havalimanı'nda yapılan, vatana ihanettir. Bu iş talimat aldım diyeceğiniz bir iş değildir. o Pistleri kıran makinenin müteahhidi duysun, sana özel ilgi göstereceğiz. O makinelerini çekeceksin, geliyoruz.
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
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