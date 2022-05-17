Kılıçdaroğlu: Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi yasak kararını asla tanımıyoruz

Hafta sonu bir ziyaret gerçekleştirdim. Ne yapıyor bu kurum? Kar amaçlı bu şirket. Kurucusu Erdoğan'ın eski bir danışmanı, eski bir tuğgeneral. Şirket ne iş yapıyor? Resmi sitesindeki ifadeler; suikast, bomba imalatı, psikolojik harp imalatı. Bunun cumhurbaşkanlığı danışmanında ne işi var? Bu SADAT'ın amacı nedir bilmek istiyoruz dedik. Bu yapı ideolojik bir zırh tanımlamış kendisine. Bir devlet kuracak, o devletin içinde Türkiye olacak. Asrika'da başkent İstanbul olacak, resmi dili Arapça olacak. Bahçeli ne diyor bunlara? Ben o kapıya neden gidiyorum neyin mücadelesini veriyorum? Yolunu kaybeden bir MHP var. Erdoğan'a soruyorum. Bu SADAT'çılar sana neyin danışmanlığını verdi? Sen bunları ne için ve nerede kullandın?