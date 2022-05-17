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Kremlin: Putin'in gelecek günlerde Türkiye'yi ziyaret etmesi planlanmıyor
Kremlin: Putin'in gelecek günlerde Türkiye'yi ziyaret etmesi planlanmıyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakında Türkiye'yi ziyaret etmesinin planlanmadığını belirtti, ancak bu durumun... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T11:47+0300
2022-05-17T11:47+0300
dünya
kremlin
türkiye
rusya
vladimir putin
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin'in gelecek günlerde Türkiye'yi ziyaret edeceğine ilişkin Türk medyasında yer alan haberlerin sorulması üzerine, "Buna dair bir bilgim yok. Putin'in gelecek günlerde ya da gelecek haftalarda Ankara'yı ziyaret etmesine yönelik bir hazırlık bulunmuyor" dedi.Peskov, "Diğer yandan her şey çok hızlı değişiyor, hiçbir ihtimali dışlayamam. Ancak bildiğim bir şey var ki şu an için böyle bir hazırlık yok" ifadelerini kullandı.
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kremlin, türkiye, rusya, vladimir putin, dmitriy peskov

Kremlin: Putin'in gelecek günlerde Türkiye'yi ziyaret etmesi planlanmıyor

11:47 17.05.2022
© AARusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı uğurladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı uğurladı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© AA
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakında Türkiye'yi ziyaret etmesinin planlanmadığını belirtti, ancak bu durumun değişebileceğini duyurdu.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin'in gelecek günlerde Türkiye'yi ziyaret edeceğine ilişkin Türk medyasında yer alan haberlerin sorulması üzerine, "Buna dair bir bilgim yok. Putin'in gelecek günlerde ya da gelecek haftalarda Ankara'yı ziyaret etmesine yönelik bir hazırlık bulunmuyor" dedi.
Peskov, "Diğer yandan her şey çok hızlı değişiyor, hiçbir ihtimali dışlayamam. Ancak bildiğim bir şey var ki şu an için böyle bir hazırlık yok" ifadelerini kullandı.
Karine Jean-Pierre, - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
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