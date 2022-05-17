https://tr.sputniknews.com/20220517/kremlin-putinin-gelecek-gunlerde-turkiyeyi-ziyaret-etmesi-planlanmiyor-1056434671.html

Kremlin: Putin'in gelecek günlerde Türkiye'yi ziyaret etmesi planlanmıyor

Kremlin: Putin'in gelecek günlerde Türkiye'yi ziyaret etmesi planlanmıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakında Türkiye'yi ziyaret etmesinin planlanmadığını belirtti, ancak bu durumun... 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T11:47+0300

2022-05-17T11:47+0300

2022-05-17T11:47+0300

dünya

kremlin

türkiye

rusya

vladimir putin

dmitriy peskov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1049360557_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_7c71060df45e0a9d55d23fbe9b652f9a.jpg

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin'in gelecek günlerde Türkiye'yi ziyaret edeceğine ilişkin Türk medyasında yer alan haberlerin sorulması üzerine, "Buna dair bir bilgim yok. Putin'in gelecek günlerde ya da gelecek haftalarda Ankara'yı ziyaret etmesine yönelik bir hazırlık bulunmuyor" dedi.Peskov, "Diğer yandan her şey çok hızlı değişiyor, hiçbir ihtimali dışlayamam. Ancak bildiğim bir şey var ki şu an için böyle bir hazırlık yok" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220517/beyaz-saray-finlandiya-ve-isvecin-nato-uyeligi-konusunda-konsensusa-ulasacagiz-1056425771.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kremlin, türkiye, rusya, vladimir putin, dmitriy peskov