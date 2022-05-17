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https://tr.sputniknews.com/20220517/beyaz-saray-finlandiya-ve-isvecin-nato-uyeligi-konusunda-konsensusa-ulasacagiz-1056425771.html
Beyaz Saray: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda konsensusa ulaşacağız
Beyaz Saray: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda konsensusa ulaşacağız
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Türkiye ve ABD dışişleri bakanlarının Berlin'de bir görüşme gerçekleştirdiğini anımsatarak, Finlandiya ve İsveç'in NATO... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T00:57+0300
2022-05-17T00:58+0300
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Beyaz Saray sözcülüğü görevini 13 Mayıs Cuma günü Jen Psaki'den devralan Jean-Pierre, ilk kez basın toplantısı düzenledi.Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik duruşunu değerlendiren Jean Pierre, "Türkiye hükümetinin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda neler hissettiği ve söylediğine ilişkin sorular oluyor" dedi.Jean-Pierre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın dün Berlin'de Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğüne işaret ederek, "NATO'ya üyelik bir süreç gerektiriyor ve bu konuda konsensusa ulaşılacağına eminiz" diye konuştu.Blinken, dün Berlin'de yaptığı basın toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecine ilişkin şu sözleri sarf etmişti:Pentagon: Bu süreçte yavaş yavaş ilerliyoruzTürkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı aldığı pozisyon Pentagon'da da gündeme geldi.ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, AA muhabirinin "Türkiye, İsveç'teki PKK varlığından dolayı bu ülkenin NATO üyeliğine bazı çekinceler koymuş durumda. PKK, ABD ve tüm NATO üyelerince terör örgütü olarak tanınıyor. İsveç'e PKK'ya karşı adım atmalarını tavsiye edecek misiniz?" sorusuna karşılık, bu konunun ABD Savunma Bakanlığı'nın yorum yapacağı bir konu olmadığını söyledi.Kirby, "Halen Türkiye'nin bu konudaki pozisyonunu netleştirmeye çalışıyoruz. Onlar değerli bir NATO müttefiki. Ne İsveç ne de Finlandiya halen NATO'ya resmi olarak başvurularını sundu. Burada bir süreç var. Ve bu süreçte yavaş yavaş ilerliyoruz. Ancak Pentagon'dan başka bir devletin dış politikasının nasıl olacağını dikte etmemiz söz konusu değil" diye konuştu.Sözcü, ayrıca İsveç Savunma Bakanının 18 Mayıs'ta Pentagon'da Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşeceğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220516/erdogan-turkiye-ve-cezayir-olarak-savunma-sanayii-alaninda-is-birligini-guclendirmekte-kararliyiz-1056418775.html
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Beyaz Saray: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda konsensusa ulaşacağız

00:57 17.05.2022 (güncellendi: 00:58 17.05.2022)
© AP Photo / Andrew HarnikKarine Jean-Pierre,
Karine Jean-Pierre, - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Türkiye ve ABD dışişleri bakanlarının Berlin'de bir görüşme gerçekleştirdiğini anımsatarak, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda NATO ülkelerinin bir konsensusa ulaşacağına inandıklarını söyledi.
Beyaz Saray sözcülüğü görevini 13 Mayıs Cuma günü Jen Psaki'den devralan Jean-Pierre, ilk kez basın toplantısı düzenledi.
Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik duruşunu değerlendiren Jean Pierre, "Türkiye hükümetinin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda neler hissettiği ve söylediğine ilişkin sorular oluyor" dedi.
Jean-Pierre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın dün Berlin'de Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğüne işaret ederek, "NATO'ya üyelik bir süreç gerektiriyor ve bu konuda konsensusa ulaşılacağına eminiz" diye konuştu.
Blinken, dün Berlin'de yaptığı basın toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecine ilişkin şu sözleri sarf etmişti:
"(Türkiye) Dışişleri Bakanı ile bu konuyu görüşme fırsatım oldu. Görüşmeyi betimlemeyeceğim ancak Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılımı noktasında güçlü bir konsensus olduğunu söylemekle yetineyim. Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki farklılıklar konusunda halen devam eden görüşmeler var. Sonuç olarak bu iki ülkenin üyeliği konusunda bir konsensusa ulaşacağımızdan eminim."

Pentagon: Bu süreçte yavaş yavaş ilerliyoruz

Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı aldığı pozisyon Pentagon'da da gündeme geldi.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, AA muhabirinin "Türkiye, İsveç'teki PKK varlığından dolayı bu ülkenin NATO üyeliğine bazı çekinceler koymuş durumda. PKK, ABD ve tüm NATO üyelerince terör örgütü olarak tanınıyor. İsveç'e PKK'ya karşı adım atmalarını tavsiye edecek misiniz?" sorusuna karşılık, bu konunun ABD Savunma Bakanlığı'nın yorum yapacağı bir konu olmadığını söyledi.
Kirby, "Halen Türkiye'nin bu konudaki pozisyonunu netleştirmeye çalışıyoruz. Onlar değerli bir NATO müttefiki. Ne İsveç ne de Finlandiya halen NATO'ya resmi olarak başvurularını sundu. Burada bir süreç var. Ve bu süreçte yavaş yavaş ilerliyoruz. Ancak Pentagon'dan başka bir devletin dış politikasının nasıl olacağını dikte etmemiz söz konusu değil" diye konuştu.
Sözcü, ayrıca İsveç Savunma Bakanının 18 Mayıs'ta Pentagon'da Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşeceğini belirtti.
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
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