https://tr.sputniknews.com/20220517/lavrov-isvec-ve-finlandiyanin-natoya-katilimi-kaydadeger-bir-sey-degistirmeyecek-1056437331.html
Lavrov: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı kaydadeğer bir şey değiştirmeyecek
Lavrov: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı kaydadeğer bir şey değiştirmeyecek
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO’nun uzun süredir İsveç ve Finlandiya’yı askeri planlamasın çerçevesinde tuttuğunu, bu ülkelerin İttifak’a üye... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T12:27+0300
2022-05-17T12:27+0300
2022-05-17T12:27+0300
sergey lavrov
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Lavrov, "Finlandiya, İsveç ve diğer tarafsız ülkeler uzun yıllardır NATO askeri tatbikatlarına katılıyor, NATO doğuya ilerlemeye yönelik askeri planlama yaparken bu ülkelerin toprakları da topraklarını dikkate alıyor. Dolayısıyla sanırım bu anlamda büyük bir fark yok" dedi.Lavrov, açıklamasını “Gerçekte bu ülkelerin topraklarının NATO tarafından nasıl kullanılacağına bakacak, sonuçlar çıkaracağız” sözleriyle sürdürdü.
https://tr.sputniknews.com/20220517/isvec-disisleri-bakani-natoya-uyelik-basvuru-belgesini-imzaladi--1056431922.html
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sergey lavrov, rusya, finlandiya, nato, isveç
Lavrov: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı kaydadeğer bir şey değiştirmeyecek
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO’nun uzun süredir İsveç ve Finlandiya’yı askeri planlamasın çerçevesinde tuttuğunu, bu ülkelerin İttifak’a üye olmasının kaydadeğer bir değişim yaratmayacağını kaydetti.
Lavrov, "Finlandiya, İsveç ve diğer tarafsız ülkeler uzun yıllardır NATO askeri tatbikatlarına katılıyor, NATO doğuya ilerlemeye yönelik askeri planlama yaparken bu ülkelerin toprakları da topraklarını dikkate alıyor. Dolayısıyla sanırım bu anlamda büyük bir fark yok" dedi.
Lavrov, açıklamasını “Gerçekte bu ülkelerin topraklarının NATO tarafından nasıl kullanılacağına bakacak, sonuçlar çıkaracağız” sözleriyle sürdürdü.