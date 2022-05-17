https://tr.sputniknews.com/20220517/lavrov-isvec-ve-finlandiyanin-natoya-katilimi-kaydadeger-bir-sey-degistirmeyecek-1056437331.html

Lavrov: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı kaydadeğer bir şey değiştirmeyecek

Lavrov: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı kaydadeğer bir şey değiştirmeyecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO’nun uzun süredir İsveç ve Finlandiya’yı askeri planlamasın çerçevesinde tuttuğunu, bu ülkelerin İttifak’a üye... 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T12:27+0300

2022-05-17T12:27+0300

2022-05-17T12:27+0300

sergey lavrov

rusya

finlandiya

nato

isveç

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Lavrov, "Finlandiya, İsveç ve diğer tarafsız ülkeler uzun yıllardır NATO askeri tatbikatlarına katılıyor, NATO doğuya ilerlemeye yönelik askeri planlama yaparken bu ülkelerin toprakları da topraklarını dikkate alıyor. Dolayısıyla sanırım bu anlamda büyük bir fark yok" dedi.Lavrov, açıklamasını “Gerçekte bu ülkelerin topraklarının NATO tarafından nasıl kullanılacağına bakacak, sonuçlar çıkaracağız” sözleriyle sürdürdü.

https://tr.sputniknews.com/20220517/isvec-disisleri-bakani-natoya-uyelik-basvuru-belgesini-imzaladi--1056431922.html

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sergey lavrov, rusya, finlandiya, nato, isveç