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https://tr.sputniknews.com/20220517/lavrovdan-filistinli-gazeteci-ebu-akile-cinayetinin-arastirilmasina-destek-1056457691.html
Lavrov’dan Filistinli gazeteci Ebu Akile cinayetinin araştırılmasına destek
Lavrov’dan Filistinli gazeteci Ebu Akile cinayetinin araştırılmasına destek
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gazeteci Şirin Ebu Akile’nin ölümüyle ilgili Filistin’e başsağlığı dileyerek bu ülkenin yönetiminin cinayeti araştırma... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T23:37+0300
2022-05-17T23:37+0300
dünya
sergey lavrov
rusya
filistin
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında göre, Lavrov bugün Filistin’in sivil işlerden sorumlu Bakanı Hüseyin Şeyh ile görüştü.Açıklamada, “Lavrov, Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile’nin 11 Mayıs’taki trajik ölümüyle ilgili tüm içtenlikle taziyelerini iletti ve Filistin yönetiminin cinayetle ilgili titiz ve tarafsız araştırmanın yapılması talebine destek verdi” ifadesine yer verildi.
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sergey lavrov, rusya, filistin

Lavrov’dan Filistinli gazeteci Ebu Akile cinayetinin araştırılmasına destek

23:37 17.05.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
/
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gazeteci Şirin Ebu Akile’nin ölümüyle ilgili Filistin’e başsağlığı dileyerek bu ülkenin yönetiminin cinayeti araştırma talebine destek verdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında göre, Lavrov bugün Filistin’in sivil işlerden sorumlu Bakanı Hüseyin Şeyh ile görüştü.
Açıklamada, “Lavrov, Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile’nin 11 Mayıs’taki trajik ölümüyle ilgili tüm içtenlikle taziyelerini iletti ve Filistin yönetiminin cinayetle ilgili titiz ve tarafsız araştırmanın yapılması talebine destek verdi” ifadesine yer verildi.
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