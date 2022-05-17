https://tr.sputniknews.com/20220517/lavrovdan-filistinli-gazeteci-ebu-akile-cinayetinin-arastirilmasina-destek-1056457691.html

Lavrov’dan Filistinli gazeteci Ebu Akile cinayetinin araştırılmasına destek

Lavrov’dan Filistinli gazeteci Ebu Akile cinayetinin araştırılmasına destek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gazeteci Şirin Ebu Akile’nin ölümüyle ilgili Filistin’e başsağlığı dileyerek bu ülkenin yönetiminin cinayeti araştırma... 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T23:37+0300

2022-05-17T23:37+0300

2022-05-17T23:37+0300

dünya

sergey lavrov

rusya

filistin

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında göre, Lavrov bugün Filistin’in sivil işlerden sorumlu Bakanı Hüseyin Şeyh ile görüştü.Açıklamada, “Lavrov, Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile’nin 11 Mayıs’taki trajik ölümüyle ilgili tüm içtenlikle taziyelerini iletti ve Filistin yönetiminin cinayetle ilgili titiz ve tarafsız araştırmanın yapılması talebine destek verdi” ifadesine yer verildi.

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sergey lavrov, rusya, filistin