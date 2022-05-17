https://tr.sputniknews.com/20220517/lavrovdan-filistinli-gazeteci-ebu-akile-cinayetinin-arastirilmasina-destek-1056457691.html
Lavrov’dan Filistinli gazeteci Ebu Akile cinayetinin araştırılmasına destek
Lavrov’dan Filistinli gazeteci Ebu Akile cinayetinin araştırılmasına destek
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gazeteci Şirin Ebu Akile’nin ölümüyle ilgili Filistin’e başsağlığı dileyerek bu ülkenin yönetiminin cinayeti araştırma... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T23:37+0300
2022-05-17T23:37+0300
2022-05-17T23:37+0300
dünya
sergey lavrov
rusya
filistin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056253044_0:0:3271:1839_1920x0_80_0_0_946119d58e0e890560ab15a2738eae68.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında göre, Lavrov bugün Filistin’in sivil işlerden sorumlu Bakanı Hüseyin Şeyh ile görüştü.Açıklamada, “Lavrov, Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile’nin 11 Mayıs’taki trajik ölümüyle ilgili tüm içtenlikle taziyelerini iletti ve Filistin yönetiminin cinayetle ilgili titiz ve tarafsız araştırmanın yapılması talebine destek verdi” ifadesine yer verildi.
rusya
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056253044_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_2cbb57fd0b009de0262ca6110087aa42.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sergey lavrov, rusya, filistin
Lavrov’dan Filistinli gazeteci Ebu Akile cinayetinin araştırılmasına destek
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gazeteci Şirin Ebu Akile’nin ölümüyle ilgili Filistin’e başsağlığı dileyerek bu ülkenin yönetiminin cinayeti araştırma talebine destek verdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında göre, Lavrov bugün Filistin’in sivil işlerden sorumlu Bakanı Hüseyin Şeyh ile görüştü.
Açıklamada, “Lavrov, Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile’nin 11 Mayıs’taki trajik ölümüyle ilgili tüm içtenlikle taziyelerini iletti ve Filistin yönetiminin cinayetle ilgili titiz ve tarafsız araştırmanın yapılması talebine destek verdi” ifadesine yer verildi.