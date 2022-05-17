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Spor ayakkabısı hediyeli kan bağışında uzun kuyruklar oluştu
Spor ayakkabısı hediyeli kan bağışında uzun kuyruklar oluştu
Gaziantep'te Valilik, Kızılay ve Şahinbey Belediyesi tarafından spor ayakkabısı hediyeli kan bağışından yararlanmak isteyen binlerce kişi güneş altında... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T13:27+0300
2022-05-17T13:28+0300
yaşam
kan
kan bağışı
gaziantep
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Kampanya doğrultusunda Demokrasi Meydanı'nda 12 saat süreyle vatandaşlardan kan alındı. Uzun kuyruk oluşturdu. Birçok aile ise çocuklarıyla birlikte kan vermeye geldi.Sözcü'nün haberine göre, Kızılay'ın aynı meydanda sürekli kan bağışı kabul ettiği alanda, spor ayakkabı hediyesinin etkisiyle bir araya gelenler, çadırlarda kanlarını verip, spor ayakkabılarını alarak alandan ayrıldı. Kampanya öncesi yaklaşık 5 bin ünite beklenen kan bağışı, geçtiğimiz yıllardaki bağışı geçerek 3 bin 181 olarak gerçekleşti.Bu yıl spor ayakkabısı dağıtılarak ilginin artırılması hedeflenen kampanyada beklenenin altında bağış yapılmasına karşın, geçtiğimiz yılların rekorunun kırıldığı açıklandı. Kızılay'ın stoklarına gönderilen yeni kan memnuniyetle karşılandı. Bağış sırasındaki uzunkuyruklar vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
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kan, kan bağışı, gaziantep

Spor ayakkabısı hediyeli kan bağışında uzun kuyruklar oluştu

13:27 17.05.2022 (güncellendi: 13:28 17.05.2022)
© FotoğrafSpor ayakkabısı hediyeli kan bağışında uzun kuyruklar oluştu
Spor ayakkabısı hediyeli kan bağışında uzun kuyruklar oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© Fotoğraf
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Gaziantep'te Valilik, Kızılay ve Şahinbey Belediyesi tarafından spor ayakkabısı hediyeli kan bağışından yararlanmak isteyen binlerce kişi güneş altında saatlerce bekleyip kan verdi.
Kampanya doğrultusunda Demokrasi Meydanı'nda 12 saat süreyle vatandaşlardan kan alındı. Uzun kuyruk oluşturdu. Birçok aile ise çocuklarıyla birlikte kan vermeye geldi.
Sözcü'nün haberine göre, Kızılay'ın aynı meydanda sürekli kan bağışı kabul ettiği alanda, spor ayakkabı hediyesinin etkisiyle bir araya gelenler, çadırlarda kanlarını verip, spor ayakkabılarını alarak alandan ayrıldı. Kampanya öncesi yaklaşık 5 bin ünite beklenen kan bağışı, geçtiğimiz yıllardaki bağışı geçerek 3 bin 181 olarak gerçekleşti.
Bu yıl spor ayakkabısı dağıtılarak ilginin artırılması hedeflenen kampanyada beklenenin altında bağış yapılmasına karşın, geçtiğimiz yılların rekorunun kırıldığı açıklandı. Kızılay'ın stoklarına gönderilen yeni kan memnuniyetle karşılandı. Bağış sırasındaki uzunkuyruklar vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
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