https://tr.sputniknews.com/20220517/tunceli-valiliginden-7-hdpli-vekil-hakkinda-suc-duyurusu-1056426638.html

Tunceli Valiliği'nden 7 HDP’li vekil hakkında suç duyurusu

Tunceli Valiliği'nden 7 HDP’li vekil hakkında suç duyurusu

Tunceli Valiliği, polise taş attığı öne sürülen HDP'li milletvekili Önlü ve beraberindeki HDP milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Valilik'ten... 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T01:49+0300

2022-05-17T01:49+0300

2022-05-17T01:53+0300

türkiye

tunceli

hdp

tunceli valiliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1056426613_22:0:1978:1100_1920x0_80_0_0_369ac958a853dc5d64a156e2319a1fdb.jpg

Tunceli'de, HDP'li gruptakiler ile polis arasında yaşanan arbedede polise taş attığı öne sürülen HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve beraberindeki HDP milletvekilleri hakkında valilikçe savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Bilindiği üzere 14.05.2022 günü terör örgütüyle irtibat-iltisak yönünden çok sayıda suç kaydı bulunan ve yurt dışında hayatını kaybeden bir şahsın defin işlemi yakınları tarafından yerine getirilmiştir.Defin işlemini provoke ederek ilimizde oluşan huzur ve güven ortamını bozmak isteyen; aralarında başta Tunceli HDP milletvekili Alican Önlü, diğer illerden gelen HDP milletvekilleri ve yine çoğunluğu diğer illerden gelen kişilerin olduğu bir grup tarafından çıkarılmak istenilen olaylara da güvenlik kuvvetlerimizce anında müdahale edilmiş, hukuk çerçevesinde Valiliğimizce tüm tedbirler alınmıştır.Bu esnada, aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu ilimizin huzurunu bozmak isteyen grup içerisinden bir şahsın atmış olduğu taşla kahraman bir arkadaşımız yaralanmıştır. Kahraman arkadaşımıza taş atan şahıs, derhal güvenlik güçlerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan M.Ç isimli şahıs daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Kahraman polisimizin sağlık durumu iyi olup arkadaşımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.Valiliğimizce provokasyonun mimarı başta Tunceli HDP milletvekili Alican Önlü olmak üzere diğer tüm HDP milletvekilleri ile provokatörler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.Hiçbir terör örgütünün ve teröre müzahir grubun ilimizin huzurunu kaçırmasına müsaade edilmeyeceği hususu;Kamuoyuna Saygılarımızla Duyurulur."

türkiye

tunceli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tunceli, hdp, tunceli valiliği