https://tr.sputniknews.com/20220517/tunceli-valiliginden-7-hdpli-vekil-hakkinda-suc-duyurusu-1056426638.html
Tunceli Valiliği'nden 7 HDP’li vekil hakkında suç duyurusu
Tunceli Valiliği'nden 7 HDP’li vekil hakkında suç duyurusu
Tunceli Valiliği, polise taş attığı öne sürülen HDP'li milletvekili Önlü ve beraberindeki HDP milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Valilik'ten... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T01:49+0300
2022-05-17T01:49+0300
2022-05-17T01:53+0300
türkiye
tunceli
hdp
tunceli valiliği
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Tunceli'de, HDP'li gruptakiler ile polis arasında yaşanan arbedede polise taş attığı öne sürülen HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve beraberindeki HDP milletvekilleri hakkında valilikçe savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Bilindiği üzere 14.05.2022 günü terör örgütüyle irtibat-iltisak yönünden çok sayıda suç kaydı bulunan ve yurt dışında hayatını kaybeden bir şahsın defin işlemi yakınları tarafından yerine getirilmiştir.Defin işlemini provoke ederek ilimizde oluşan huzur ve güven ortamını bozmak isteyen; aralarında başta Tunceli HDP milletvekili Alican Önlü, diğer illerden gelen HDP milletvekilleri ve yine çoğunluğu diğer illerden gelen kişilerin olduğu bir grup tarafından çıkarılmak istenilen olaylara da güvenlik kuvvetlerimizce anında müdahale edilmiş, hukuk çerçevesinde Valiliğimizce tüm tedbirler alınmıştır.Bu esnada, aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu ilimizin huzurunu bozmak isteyen grup içerisinden bir şahsın atmış olduğu taşla kahraman bir arkadaşımız yaralanmıştır. Kahraman arkadaşımıza taş atan şahıs, derhal güvenlik güçlerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan M.Ç isimli şahıs daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Kahraman polisimizin sağlık durumu iyi olup arkadaşımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.Valiliğimizce provokasyonun mimarı başta Tunceli HDP milletvekili Alican Önlü olmak üzere diğer tüm HDP milletvekilleri ile provokatörler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.Hiçbir terör örgütünün ve teröre müzahir grubun ilimizin huzurunu kaçırmasına müsaade edilmeyeceği hususu;Kamuoyuna Saygılarımızla Duyurulur."
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Tunceli Valiliği'nden 7 HDP’li vekil hakkında suç duyurusu
01:49 17.05.2022 (güncellendi: 01:53 17.05.2022) Abone ol
Tunceli Valiliği, polise taş attığı öne sürülen HDP'li milletvekili Önlü ve beraberindeki HDP milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Hiçbir terör örgütünün ve teröre müzahir grubun ilimizin huzurunu kaçırmasına müsaade edilmeyecektir" denildi.
Tunceli'de, HDP'li gruptakiler ile polis arasında yaşanan arbedede polise taş attığı öne sürülen HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve beraberindeki HDP milletvekilleri hakkında valilikçe savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bilindiği üzere 14.05.2022 günü terör örgütüyle irtibat-iltisak yönünden çok sayıda suç kaydı bulunan ve yurt dışında hayatını kaybeden bir şahsın defin işlemi yakınları tarafından yerine getirilmiştir.
Defin işlemini provoke ederek ilimizde oluşan huzur ve güven ortamını bozmak isteyen; aralarında başta Tunceli HDP milletvekili Alican Önlü, diğer illerden gelen HDP milletvekilleri ve yine çoğunluğu diğer illerden gelen kişilerin olduğu bir grup tarafından çıkarılmak istenilen olaylara da güvenlik kuvvetlerimizce anında müdahale edilmiş, hukuk çerçevesinde Valiliğimizce tüm tedbirler alınmıştır.
Bu esnada, aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu ilimizin huzurunu bozmak isteyen grup içerisinden bir şahsın atmış olduğu taşla kahraman bir arkadaşımız yaralanmıştır. Kahraman arkadaşımıza taş atan şahıs, derhal güvenlik güçlerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan M.Ç isimli şahıs daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Kahraman polisimizin sağlık durumu iyi olup arkadaşımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Valiliğimizce provokasyonun mimarı başta Tunceli HDP milletvekili Alican Önlü olmak üzere diğer tüm HDP milletvekilleri ile provokatörler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.
Hiçbir terör örgütünün ve teröre müzahir grubun ilimizin huzurunu kaçırmasına müsaade edilmeyeceği hususu;
Kamuoyuna Saygılarımızla Duyurulur."