https://tr.sputniknews.com/20220518/aksener-19-mayis-haftasinda-ataturk-havalimanina-dozeri-surenlere-inat-calismaya-devam-edecegiz-1056464390.html
Akşener: 19 Mayıs haftasında Atatürk Havalimanı'na dozeri sürenlere inat, çalışmaya devam edeceğiz
Akşener: 19 Mayıs haftasında Atatürk Havalimanı'na dozeri sürenlere inat, çalışmaya devam edeceğiz
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "19 Mayıs haftasında Atatürk Havalimanına dozerleri sürenlere inat, çalışmaya devam edeceğiz" dedi. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T10:39+0300
2022-05-18T10:39+0300
2022-05-18T10:39+0300
politika
meral akşener
iyi parti
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.Akşener'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
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meral akşener, iyi parti, tbmm
Akşener: 19 Mayıs haftasında Atatürk Havalimanı'na dozeri sürenlere inat, çalışmaya devam edeceğiz
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "19 Mayıs haftasında Atatürk Havalimanına dozerleri sürenlere inat, çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.
Akşener'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
Atatürk'ün isminden bile rahatsız olanlar inat onu anmaya devam edeceğiz.
19 Mayıs haftasında havalimanına dozerleri sürenlere inat, durmadan çalışmaya devam edeceğiz.