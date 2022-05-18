https://tr.sputniknews.com/20220518/bilal-erdogan-bizim-vakif-gelenegimizi-amerika-ve-bati-devam-ettiriyor-1056487249.html

Bilal Erdoğan: Bizim vakıf geleneğimizi Amerika ve Batı devam ettiriyor

Bilal Erdoğan: Bizim vakıf geleneğimizi Amerika ve Batı devam ettiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Bizim vakıf geleneğimiz, bugün Amerika başta olmak... 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T23:29+0300

2022-05-18T23:29+0300

2022-05-18T23:29+0300

türkiye

bilal erdoğan

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İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Geliştirme Vakfı Ofisinin (NEVA) açılışında, vakıf geleneğinin ABD ve Avrupa ülkelerinde eğitim kurumlarını destekleyen fon adı altında faaliyet yürüttüğünü dile getirdi.Vakıfların önemine değinen Erdoğan, “Bizim vakıf geleneğimiz, bugün Amerika başta olmak üzere Batı'nın aslında devam ettirdiği üst düzeyde özellikle bu tür eğitim faaliyetlere desteklerle devam ettirdiği bir müessese. Bizler yeniden bu müesseseyi artık tevarüs ettirip, devam ettirmek daha ötesine geçmek durumundayız" dedi.Erdoğan, "Batı'da bir yandan tamamen vakıflar tarafından büyük, yani maddi imkanları olan vakıfların gelirleriyle devam ettirilen üniversiteler olduğu gibi kamu üniversitesi olmasına rağmen bunun ötesinde bir yandan sektörel çalışmaları firmaların destekleriyle yapmak, bir yandan da kendi vakıfları, kendi birikimlerinin getirileriyle üniversitenin ek hizmetlerini yapmak üzere çok üst düzeyli, çok büyük meblağlara varan üniversite fonları var" diye konuştu.'Bu vakıflara gelip de böyle körü körüne destek olmak değil'Erdoğan, Harvard Üniversitesini dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri yapan en büyük desteğin 55 milyar doları aşan vakıf birikimi olduğunu belirterek, "Biz de inşallah ülkemizde aslında bir medeniyet nöbetini devralmak iddiasındaysak, bu mücadelenin merkezinde de üniversitelerimiz yer alacaksa, bu hedefe yürümenin merkezinde üniversitelerimiz yer alacaksa o zaman üniversitelerimizin bu tür maddi imkanlarını yani cari harcamalarının dışında kalan araştırmaya yönelik özellikle ve ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilerin desteklenmesine yönelik imkanları bu büyük vakıflar vasıtasıyla sağlayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.Kendilerinin de Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'nda benzer bir tecrübeleri olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:Konya Valisi Vahdettin Özkan, vakıfların medeniyet inşasında önemli kurumların başında geldiğini kaydetti.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve vakfın mütevelli heyeti üyesi Uğur İbrahim Altay ise Konya'nın 5 üniversitede eğitim gören 120 bin öğrencisiyle Türkiye'nin önemli öğrenci şehirlerinden biri olduğunu ifade ederek, bu vakıfla öğrenci ve akademisyenlere burs verilmesinin eğitim kalitesine katkı sağlayacağını vurguladı.NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu da üniversitenin Türkiye ve dünyada tanınan saygın üniversiteler arasına girmesi için çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.Konuşmaların ardından Konya Müftüsü Ali Öge'nin duasının ardından protokol üyelerinin katılımıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi Geliştirme Vakfı ofisinin açılışı yapıldı.

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bilal erdoğan