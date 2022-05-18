https://tr.sputniknews.com/20220518/cay-yapmak-icin-tupu-acip-uyuyakalinca-4-evin-yanmasina-sebep-oldu-1056482416.html
Çay yapmak için tüpü açıp uyuyakalınca 4 evin yanmasına sebep oldu
Çay yapmak için tüpü açıp uyuyakalınca 4 evin yanmasına sebep oldu
Kastamonu’da çay demlemek için mutfak tüpünü açık bıraktıktan sonra uyuyakalan şahsın evinde yangın çıktı. Çevreye sıçrayan alevler, 4 ev ve 2 ambarın küle... 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T19:25+0300
2022-05-18T19:25+0300
2022-05-18T19:26+0300
türkiye
çay
kastamonu
yangın
küre
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/12/1056482276_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_bd6541047dd1a0f80608fa9e40f844ad.jpg
Kastamonu’nun Küre ilçesine bağlı Beşören köyünde meydana gelen olayda, çay demlemek için mutfak tüpünü açık bırakan ve ardından uykuya dalan İsmail Akkuş'a ait evin mutfak bölümünden yangın çıktı. İHA'nın haberine göre kısa sürede rüzgarında etkisiyle büyüyen alevler tüm evi sardı. Çevredeki vatandaşların alevleri görmesi üzerine yangına uykuda yakalanan İsmail Akkuş, yatağından kaldırılarak alevlerin arasından çıkartıldı. Ardından köylüler, yaklaşık 600 metre uzunluğunda itfaiye hortumlarını birleştirerek yanan evlere müdahale etti. Köylülerin müdahalesiyle yangının şiddeti azaldı. Köylülerin yangına müdahale ettiği sırada Küre Belediyesi itfaiye ekipleri de köye ulaşarak söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın, daha da büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının halen devam ettiği yangında İsmail Akkuş, Burhan Akkuş, Süleyman Akkuş ve Ahmet Akkoca’ya ait evler ile 2 ambar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.Yangının başladığı evin sahibi 83 yaşındaki İsmail Akkuş, AA muhabirine, yanan evde 53 yıldır ikamet ettiğini söyledi.Yangının bir anda çıktığını anlatan Akkuş, "Uyuyordum, kalktım iş işten geçmiş. Ancak traktörümü kurtarabildim. Başka imkan yoktu, hiçbir şeyimi alamadım. Evde her şey vardı, hepsi kaldı" ifadesini kullandı.Köy sakinlerinden Davut Karataş ise köylerinde 45 hane bulunduğunu belirterek "Dumanı görünce olay yerine geldim. Muhtarı, itfaiyeyi ve jandarmayı aradım. Köy muhtarı hortumları getirdi, itfaiye ile müdahale ettik. Diğer evlere sıçramasını önledik. Önlemeseydik 25 hane yanacaktık" dedi.
türkiye
kastamonu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/12/1056482276_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_61b7f7431999a4af422e40f20f437a46.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çay, kastamonu, yangın, küre
Çay yapmak için tüpü açıp uyuyakalınca 4 evin yanmasına sebep oldu
19:25 18.05.2022 (güncellendi: 19:26 18.05.2022) Abone ol
Kastamonu’da çay demlemek için mutfak tüpünü açık bıraktıktan sonra uyuyakalan şahsın evinde yangın çıktı. Çevreye sıçrayan alevler, 4 ev ve 2 ambarın küle dönmesine sebep oldu.
Kastamonu’nun Küre ilçesine bağlı Beşören köyünde meydana gelen olayda, çay demlemek için mutfak tüpünü açık bırakan ve ardından uykuya dalan İsmail Akkuş'a ait evin mutfak bölümünden yangın çıktı.
İHA'nın haberine göre kısa sürede rüzgarında etkisiyle büyüyen alevler tüm evi sardı. Çevredeki vatandaşların alevleri görmesi üzerine yangına uykuda yakalanan İsmail Akkuş, yatağından kaldırılarak alevlerin arasından çıkartıldı. Ardından köylüler, yaklaşık 600 metre uzunluğunda itfaiye hortumlarını birleştirerek yanan evlere müdahale etti.
Köylülerin müdahalesiyle yangının şiddeti azaldı. Köylülerin yangına müdahale ettiği sırada Küre Belediyesi itfaiye ekipleri de köye ulaşarak söndürme çalışmalarına katıldı.
Yangın, daha da büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının halen devam ettiği yangında İsmail Akkuş, Burhan Akkuş, Süleyman Akkuş ve Ahmet Akkoca’ya ait evler ile 2 ambar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangının başladığı evin sahibi 83 yaşındaki İsmail Akkuş, AA muhabirine, yanan evde 53 yıldır ikamet ettiğini söyledi.
Yangının bir anda çıktığını anlatan Akkuş, "Uyuyordum, kalktım iş işten geçmiş. Ancak traktörümü kurtarabildim. Başka imkan yoktu, hiçbir şeyimi alamadım. Evde her şey vardı, hepsi kaldı" ifadesini kullandı.
Köy sakinlerinden Davut Karataş ise köylerinde 45 hane bulunduğunu belirterek "Dumanı görünce olay yerine geldim. Muhtarı, itfaiyeyi ve jandarmayı aradım. Köy muhtarı hortumları getirdi, itfaiye ile müdahale ettik. Diğer evlere sıçramasını önledik. Önlemeseydik 25 hane yanacaktık" dedi.