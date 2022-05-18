https://tr.sputniknews.com/20220518/cay-yapmak-icin-tupu-acip-uyuyakalinca-4-evin-yanmasina-sebep-oldu-1056482416.html

Çay yapmak için tüpü açıp uyuyakalınca 4 evin yanmasına sebep oldu

Çay yapmak için tüpü açıp uyuyakalınca 4 evin yanmasına sebep oldu

Kastamonu’da çay demlemek için mutfak tüpünü açık bıraktıktan sonra uyuyakalan şahsın evinde yangın çıktı. Çevreye sıçrayan alevler, 4 ev ve 2 ambarın küle... 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T19:25+0300

2022-05-18T19:25+0300

2022-05-18T19:26+0300

türkiye

çay

kastamonu

yangın

küre

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Kastamonu’nun Küre ilçesine bağlı Beşören köyünde meydana gelen olayda, çay demlemek için mutfak tüpünü açık bırakan ve ardından uykuya dalan İsmail Akkuş'a ait evin mutfak bölümünden yangın çıktı. İHA'nın haberine göre kısa sürede rüzgarında etkisiyle büyüyen alevler tüm evi sardı. Çevredeki vatandaşların alevleri görmesi üzerine yangına uykuda yakalanan İsmail Akkuş, yatağından kaldırılarak alevlerin arasından çıkartıldı. Ardından köylüler, yaklaşık 600 metre uzunluğunda itfaiye hortumlarını birleştirerek yanan evlere müdahale etti. Köylülerin müdahalesiyle yangının şiddeti azaldı. Köylülerin yangına müdahale ettiği sırada Küre Belediyesi itfaiye ekipleri de köye ulaşarak söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın, daha da büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının halen devam ettiği yangında İsmail Akkuş, Burhan Akkuş, Süleyman Akkuş ve Ahmet Akkoca’ya ait evler ile 2 ambar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.Yangının başladığı evin sahibi 83 yaşındaki İsmail Akkuş, AA muhabirine, yanan evde 53 yıldır ikamet ettiğini söyledi.Yangının bir anda çıktığını anlatan Akkuş, "Uyuyordum, kalktım iş işten geçmiş. Ancak traktörümü kurtarabildim. Başka imkan yoktu, hiçbir şeyimi alamadım. Evde her şey vardı, hepsi kaldı" ifadesini kullandı.Köy sakinlerinden Davut Karataş ise köylerinde 45 hane bulunduğunu belirterek "Dumanı görünce olay yerine geldim. Muhtarı, itfaiyeyi ve jandarmayı aradım. Köy muhtarı hortumları getirdi, itfaiye ile müdahale ettik. Diğer evlere sıçramasını önledik. Önlemeseydik 25 hane yanacaktık" dedi.

türkiye

kastamonu

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çay, kastamonu, yangın, küre