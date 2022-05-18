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Çinli firma, kuantum korumalı 'hacklenemez' telefonu piyasaya sürdü
Çinli firma, kuantum korumalı 'hacklenemez' telefonu piyasaya sürdü
Çin merkezli China Telecom firması, kullanıcı sohbetinin neredeyse 'hacklenemez' olmasını sağlayan kuantum teknolojisiyle donatılmış bir akıllı telefon... 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T15:14+0300
2022-05-18T15:20+0300
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Science Daily'nin aktardığına göre China Telecom, kuantum güvenlikli bir şifreleme modülü ile sesli aramaları şifreleyebilen akıllı telefon modeli Tianyi No 1 2022'yi satışa sundu. Cihaz, 2021'de kuantum tabanlı iletişimi geliştirmek amacıyla kurulan telekom devi QuantumCTeck ortaklığında üretildi. Bazıları QuantumCTeck'in kurucu ekibinin bir parçası olan Çinli bilim insanları, Ağustos 2016'da fırlatılan dünyanın ilk kuantum uydusu Micius ile kuantum anahtar dağılımını test etmişlerdi.Geleneksel kriptografiden farklı olarak bu teknoloji, uzak taraflar arasındaki iletişimde koşulsuz güvenliği sağlamak için kuantum süperpozisyon durumlarında tekli fotonlar kullanıyor.Kuantum süperpozisyonu, klasik fizikteki dalgalara çok benzer şekilde, herhangi iki veya daha fazla kuantum durumunun birbirine eklenebileceğini ifade eden kuantum mekaniğinin temel bir ilkesi.Bu nedenle anahtarı ele geçirmeye yönelik herhangi bir girişim, hem gönderen hem de alıcı tarafından hemen bilineceğinden başarısızlıkla sonuçlanıyor. QuantumCTeck mühendisi Zhang Rutong, "Bir kullanıcı, kuantum güvenli bir sohbet başlattığında kimliğini doğrulamak için rastgele bir gizli anahtar oluşturulacak. Doğrulamadan sonra kuantum ağı, ses verilerini şifrelemek için yeni bir gerçek zamanlı anahtar üretecek" dedi.Söz konusu yüksek güvenlikli teknolojinin, sadece taraflardan ikisinin de kuantum tabanlı telefon kullanıyor olması durumunda aktif hâle gelebileceği bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220317/abd-cine-ait-telekomunikasyon-sirketi-pacific-networksun-lisansini-iptal-etti-1054809281.html
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Çinli firma, kuantum korumalı 'hacklenemez' telefonu piyasaya sürdü

15:14 18.05.2022 (güncellendi: 15:20 18.05.2022)
© REUTERS / Tingshu WangChina Telecom
China Telecom - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
© REUTERS / Tingshu Wang
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Çin merkezli China Telecom firması, kullanıcı sohbetinin neredeyse 'hacklenemez' olmasını sağlayan kuantum teknolojisiyle donatılmış bir akıllı telefon modelini piyasaya sürdü.
Science Daily'nin aktardığına göre China Telecom, kuantum güvenlikli bir şifreleme modülü ile sesli aramaları şifreleyebilen akıllı telefon modeli Tianyi No 1 2022'yi satışa sundu.
Cihaz, 2021'de kuantum tabanlı iletişimi geliştirmek amacıyla kurulan telekom devi QuantumCTeck ortaklığında üretildi.
Bazıları QuantumCTeck'in kurucu ekibinin bir parçası olan Çinli bilim insanları, Ağustos 2016'da fırlatılan dünyanın ilk kuantum uydusu Micius ile kuantum anahtar dağılımını test etmişlerdi.
Geleneksel kriptografiden farklı olarak bu teknoloji, uzak taraflar arasındaki iletişimde koşulsuz güvenliği sağlamak için kuantum süperpozisyon durumlarında tekli fotonlar kullanıyor.
Kuantum süperpozisyonu, klasik fizikteki dalgalara çok benzer şekilde, herhangi iki veya daha fazla kuantum durumunun birbirine eklenebileceğini ifade eden kuantum mekaniğinin temel bir ilkesi.
Bu nedenle anahtarı ele geçirmeye yönelik herhangi bir girişim, hem gönderen hem de alıcı tarafından hemen bilineceğinden başarısızlıkla sonuçlanıyor.
QuantumCTeck mühendisi Zhang Rutong, "Bir kullanıcı, kuantum güvenli bir sohbet başlattığında kimliğini doğrulamak için rastgele bir gizli anahtar oluşturulacak. Doğrulamadan sonra kuantum ağı, ses verilerini şifrelemek için yeni bir gerçek zamanlı anahtar üretecek" dedi.
Söz konusu yüksek güvenlikli teknolojinin, sadece taraflardan ikisinin de kuantum tabanlı telefon kullanıyor olması durumunda aktif hâle gelebileceği bildirildi.
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