https://tr.sputniknews.com/20220518/diyarbakirda-canan-kaftanciogluna-destek-eylemi-1056471402.html
Diyarbakır'da Canan Kaftancıoğlu'na destek eylemi
Diyarbakır'da Canan Kaftancıoğlu'na destek eylemi
Diyarbakır’da, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik hapis cezası ve siyasi yasak kararı protesto edildi. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T13:41+0300
2022-05-18T13:41+0300
2022-05-18T13:43+0300
görüş
canan kaftancıoğlu
eylem
diyarbakır
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik hapis cezası ve siyasi yasak kararı 81 ilde düzenlenen eş zamanlı eylemlerle protesto edilerek, Kaftancıoğlu ile dayanışma mesajları verildi. Eylemin gerçekleştirildiği kentlerden biri olan Diyarbakır’da da Kaftancıoğlu’na verilen cezaya tepki gösterildi. Dağkapı Meydanı’nda toplanan CHP’liler, ‘Canan yalnız değil’, ‘Canan cesurdur’ ve ‘Canan için adalet’ dövizleri taşıdı.‘Hak ve özgürlüklerin rafa kaldırıldığının kanıtıdır’Açıklama yapan CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel, Kaftancıoğlu’na verilen cezaya tepki göstererek “Ülkemiz, hukuk ve adaletin katledildiği karanlık, despotik bir dönemden geçiyor. Tek adam rejimi tarafından yaratılan bu karanlık dönemde, İstanbul İl Başkanımız, yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu’na, Yargıtay tarafından verilen onama kararı, aynı zamanda Türkiye’de hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının ve en temel Anayasal hak ve özgürlüklerin rafa kaldırıldığının kanıtıdır” şeklinde konuştu.‘Adalet yeniden tesis edilene kadar durmayacağız, susmayacağız’“Saray rejimi İstanbul başta olmak üzere, kaybettiği belediyelerin halen hazımsızlığını yaşıyor” diyen Özel, şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20220517/kilicdaroglu-rengarenk-bir-turkiyede-yasayacagiz-1056442891.html
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Sertaç Kayar
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Sertaç Kayar
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canan kaftancıoğlu, eylem, diyarbakır
Diyarbakır'da Canan Kaftancıoğlu'na destek eylemi
13:41 18.05.2022 (güncellendi: 13:43 18.05.2022) Abone ol
Diyarbakır’da, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik hapis cezası ve siyasi yasak kararı protesto edildi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik hapis cezası ve siyasi yasak kararı 81 ilde düzenlenen eş zamanlı eylemlerle protesto edilerek, Kaftancıoğlu ile dayanışma mesajları verildi. Eylemin gerçekleştirildiği kentlerden biri olan Diyarbakır’da da Kaftancıoğlu’na verilen cezaya tepki gösterildi. Dağkapı Meydanı’nda toplanan CHP’liler, ‘Canan yalnız değil’, ‘Canan cesurdur’ ve ‘Canan için adalet’ dövizleri taşıdı.
‘Hak ve özgürlüklerin rafa kaldırıldığının kanıtıdır’
Açıklama yapan CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel, Kaftancıoğlu’na verilen cezaya tepki göstererek “Ülkemiz, hukuk ve adaletin katledildiği karanlık, despotik bir dönemden geçiyor. Tek adam rejimi tarafından yaratılan bu karanlık dönemde, İstanbul İl Başkanımız, yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu’na, Yargıtay tarafından verilen onama kararı, aynı zamanda Türkiye’de hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının ve en temel Anayasal hak ve özgürlüklerin rafa kaldırıldığının kanıtıdır” şeklinde konuştu.
‘Adalet yeniden tesis edilene kadar durmayacağız, susmayacağız’
“Saray rejimi İstanbul başta olmak üzere, kaybettiği belediyelerin halen hazımsızlığını yaşıyor” diyen Özel, şunları söyledi:
“Yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu’nun uğradığı hukuksuzluk ortadan kalkıncaya kadar, adalet yeniden tesis edilene kadar durmayacağız, susmayacağız. Zulmün, zorbalığın hesabı soruluncaya kadar tüm demokratik direncimiz ve gücümüzle bu haksızlığın karşısında dimdik duracağız.”