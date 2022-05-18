https://tr.sputniknews.com/20220518/diyarbakirda-canan-kaftanciogluna-destek-eylemi-1056471402.html

Diyarbakır'da Canan Kaftancıoğlu'na destek eylemi

Diyarbakır'da Canan Kaftancıoğlu'na destek eylemi

Diyarbakır’da, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik hapis cezası ve siyasi yasak kararı protesto edildi. 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T13:41+0300

2022-05-18T13:41+0300

2022-05-18T13:43+0300

görüş

canan kaftancıoğlu

eylem

diyarbakır

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/12/1056471256_0:511:2731:2047_1920x0_80_0_0_7cacfea3542fb313dfd8722ebc70ac2a.jpg

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik hapis cezası ve siyasi yasak kararı 81 ilde düzenlenen eş zamanlı eylemlerle protesto edilerek, Kaftancıoğlu ile dayanışma mesajları verildi. Eylemin gerçekleştirildiği kentlerden biri olan Diyarbakır’da da Kaftancıoğlu’na verilen cezaya tepki gösterildi. Dağkapı Meydanı’nda toplanan CHP’liler, ‘Canan yalnız değil’, ‘Canan cesurdur’ ve ‘Canan için adalet’ dövizleri taşıdı.‘Hak ve özgürlüklerin rafa kaldırıldığının kanıtıdır’Açıklama yapan CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel, Kaftancıoğlu’na verilen cezaya tepki göstererek “Ülkemiz, hukuk ve adaletin katledildiği karanlık, despotik bir dönemden geçiyor. Tek adam rejimi tarafından yaratılan bu karanlık dönemde, İstanbul İl Başkanımız, yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu’na, Yargıtay tarafından verilen onama kararı, aynı zamanda Türkiye’de hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının ve en temel Anayasal hak ve özgürlüklerin rafa kaldırıldığının kanıtıdır” şeklinde konuştu.‘Adalet yeniden tesis edilene kadar durmayacağız, susmayacağız’“Saray rejimi İstanbul başta olmak üzere, kaybettiği belediyelerin halen hazımsızlığını yaşıyor” diyen Özel, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220517/kilicdaroglu-rengarenk-bir-turkiyede-yasayacagiz-1056442891.html

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

canan kaftancıoğlu, eylem, diyarbakır