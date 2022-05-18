https://tr.sputniknews.com/20220518/elazigda-gozleri-ve-kafatasi-olusmamis-buzagi-dunyaya-geldi-1056470305.html

Elazığ'da gözleri ve kafatası oluşmamış buzağı dünyaya geldi

Elazığ'da gözleri ve kafatası oluşmamış buzağı dünyaya geldi

Elazığ'da gözleri olmayan ve kafatası oluşmamış bir buzağı dünyaya geldi. 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T13:20+0300

2022-05-18T13:20+0300

2022-05-18T13:20+0300

yaşam

buzağı

inek

elazığ

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Elazığ'da yeni doğan buzağının normal olmadığını fark eden kişi, durumu veteriner hekim Hikmet Biçer'e iletti. Bölgeye gelen veteriner hekim Biçer, yeni doğan buzağının gözlerinin olmadığını ve kafatası oluşumunun tamamlanmadığını gördü. Bu tür bir doğumun çok nadir görüldüğünü ifade eden Biçer, "Bu bir doğum anomalisi. Bu bazen genetik bir hastalığın sonucunda oluyor. Çok nadir görülen bir durum. Kafatası oluşumu olmamış, beyni derinin altında. İki gözü de yok. Burun kısmi bir şekilde oluşmuş. Ağzı var ama çene yapısı güçlü değil. Bu tür durumlarda buzağının yaşama şansı fazla yok. Çünkü çene yapısı oluşmadığı için beslenemez. İlk defa böyle bir durumla karşılaştım" dedi.

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elazığ

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buzağı, inek, elazığ