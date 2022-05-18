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Rusya, İHA'ları yakabilen lazer test etti
Rusya, İHA'ları yakabilen lazer test etti
Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Rusya'nın dün 5 km uzaklıktaki insansız hava araçlarını (İHA) yakabilen bir lazeri test ettiğini söyledi. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T15:21+0300
2022-05-18T15:23+0300
savunma
iha
lazer
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Borisov’un açıklamasına göre, Rusya ordusundaki silahların yenilenmesi bakımından bir adım daha atıldı. Dün 5 kilometre uzaklıktaki İHA’ları yakabilen bir lazer test edildi. Lazerin yardımıyla İHA 5 saniye içinde çok kolay bir şekilde yakıldı ve yok oldu. Borisov’a göre, ‘Peresvet’ isimli lazer savaş sisteminin orduya sevkiyatı yapılıyor. Sistem, yörüngesinde bulunan, olası bir düşmana ait, uzaklığı 1500 kilometreye varan tüm uydu keşif sistemlerini şaşırtarak onları etkisiz hale getirebilecek kapasitede. ‘Lazer silah Ukrayna’da kullanılıyor’ Pervıy Kanal’a konuşan Borisov ayrıca lazer silahın şu anda Ukrayna’da kullanıldığı bilgisini verdi. “İlk numuneler Ukrayna’daki askeri eylemlerde kullanılıyor” diyen Borisov, özel operasyonda faydalanılan lazer kompleksinin adının ‘Zadira’ olduğunu ekledi. Zadira-16 isimli savaş sisteminin geliştirilmesine yönelik anlaşmanın imzalandığı Ağustos 2017’de bildirilmişti. Anlaşma, Borisov’un Savunma Bakan Yardımcısı olduğu dönemde, Rusya Deneysel Fizik Araştırma Enstitüsü ile imzalanmıştı.
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iha, lazer, rusya

Rusya, İHA'ları yakabilen lazer test etti

15:21 18.05.2022 (güncellendi: 15:23 18.05.2022)
© SputnikRusya ordusu - Ukrayna
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
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Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Rusya'nın dün 5 km uzaklıktaki insansız hava araçlarını (İHA) yakabilen bir lazeri test ettiğini söyledi.
Borisov’un açıklamasına göre, Rusya ordusundaki silahların yenilenmesi bakımından bir adım daha atıldı. Dün 5 kilometre uzaklıktaki İHA’ları yakabilen bir lazer test edildi.
Lazerin yardımıyla İHA 5 saniye içinde çok kolay bir şekilde yakıldı ve yok oldu. Borisov’a göre, ‘Peresvet’ isimli lazer savaş sisteminin orduya sevkiyatı yapılıyor. Sistem, yörüngesinde bulunan, olası bir düşmana ait, uzaklığı 1500 kilometreye varan tüm uydu keşif sistemlerini şaşırtarak onları etkisiz hale getirebilecek kapasitede.

‘Lazer silah Ukrayna’da kullanılıyor’

Pervıy Kanal’a konuşan Borisov ayrıca lazer silahın şu anda Ukrayna’da kullanıldığı bilgisini verdi. “İlk numuneler Ukrayna’daki askeri eylemlerde kullanılıyor” diyen Borisov, özel operasyonda faydalanılan lazer kompleksinin adının ‘Zadira’ olduğunu ekledi.
Zadira-16 isimli savaş sisteminin geliştirilmesine yönelik anlaşmanın imzalandığı Ağustos 2017’de bildirilmişti. Anlaşma, Borisov’un Savunma Bakan Yardımcısı olduğu dönemde, Rusya Deneysel Fizik Araştırma Enstitüsü ile imzalanmıştı.
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