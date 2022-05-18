https://tr.sputniknews.com/20220518/rusya-ile-isbirligi-yanlisi-schrodere-hem-alman-hukumeti-hem-de-avrupa-parlamentosundan-yaptirim-1056485231.html

Rusya ile işbirliği yanlısı Schröder'e hem Alman hükümeti hem de Avrupa Parlamentosu'ndan yaptırım

Rusya ile işbirliği yanlısı Schröder'e hem Alman hükümeti hem de Avrupa Parlamentosu'ndan yaptırım

Almanya'nın Rusya ile ilişkilerini güçlendirmesinin mimarı olan Sosyal Demokrat Partili (SPD) eski başbakanı Gerhard Schröder'in Ukrayna krizinden beri... 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T22:13+0300

2022-05-18T22:13+0300

2022-05-18T22:21+0300

ukrayna krizi

gerhard schröder

karin kneissl

almanya

avusturya

başbakan

dışişleri bakanı

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Almanya'da 1998-2005 arası başbakanlık yapan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Gerhard Schröder, Rusya devletine bağlı enerji kuruluşlarındaki rollerine devam etmesi ve Rusya'yı karalayıp Ukrayna'yı yüceltme furyasına katılmaması nedeniyle itibarsızlaştırma kampanyasının ardından yaptırımların hedefinde. Bild'e göre SPD, Yeşiller, Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan Alman koalisyon hükümetinde, tüm eski başbakanlara olduğu gibi Schröder'e de tanınan imtiyazları iptal etme görüşü ağır bastı. Schröder'in hala üyesi olduğu SPD de bu yöne meylederken, nihai karar, yarınki bütçe komisyonu toplantısında alınacak. Karar çıkarsa, Schröder'in eski başbakanlara verilen aylık 8300 euroluk ödeneği almaya devam edeceği, ancak kendisine tahsis edilen meclise bağlı çalışma ofisi elinden alınacak ve personele maaş ödenmeyecek. Bu da yıllık 407 bin euroluk tasarrufa karşılık gelecek. Çalışma ofisi Berlin'in prestijli Unter den Linden Bulvarı'nda, Rusya Büyükelçiliği'nin karşısındaki caddede bulunan bir binada altı odaya yayılıyor. Ofiste görevli 20 yıllık ofis müdüründen sekreterine, makam şoföründen koruma görevlisine kadar bütün çalışanlar, mart ayında Schröder'in Rusya duruşunu protesto için toplu halde işten ayrılmıştı. Avrupa'da yıllardır danışman olarak çalıştığı, denetleme veya icra kurullarında görev yaptığı şirketlerin sözleşme fesihleriyle de karşılaşan Schröder, geçen ay The New York Times gazetesine verdiği mülakatta Almanya'yı Rusya'ya yakınlaştıran politikaları hakkında "Mea culpa yapmam" diyerek nedamet getiremeyeceğini belirtmişti. Dolayısıyla eski Almanya Başbakanı'nın AB'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yaptırım listesine alındığı haberi de geldi. Die Welt gazetesi, Avrupa Parlamentosu, Schröder ve eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'ın birliğin yaptırım listesine alınmasını talep eden bir kararı onaylamaya hazırlandığını duyurdu. Welt'in eline geçen karar taslağı, Schröder ve Kneissl'ın bu yıl Rus şirketlerindeki yönetim pozisyonlarından istifa eden Batılı meslektaşlarının örneğine uyarak Rus devlet enerji şirketi Rosneft'teki görevlerinden ayrılmalarını kuvvetle talep ediyor. Schröder 2017'den beri görev aldığı Rosneft'in Denetleme Kurulu Başkanı, Kneissl da 2021'den beri kurul üyesi pozisyonunda. Taslakta, Schröder, Kneissl ve diğerlerinin derhal görevlerini terk etmemesi halinde, AB Konseyi'nden, AB yaptırımları kapsamındaki kişilerin listesini, Rus fonlarını almaya devam eden büyük Rus şirketlerinin yönetim kurulundaki Avrupalı üyeler ve politikacıları içerecek şekilde genişletmesi istendi.Die Welt, AP'deki Hristiyan Demokrat ve muhafazakar, sosyal demokrat ve sosyalist, liberal ve Yeşiller gruplarından parlamenterlerin üzerinde uzlaşmasından ötürü, taslağın karar olarak kabul edilmesine kesin gözüyle bakıldığını yazdı. Kararın yarın AP Genel Kurulu'ndan geçmesi bekleniyor. Ardından sıra, AB'ye üye 27 ülkenin temsilcilerinin muhtemelen en erken cuma günü onaylamasına gelecek. Schröder, Baltık Denizi'nin altından Rusya'dan Almanya'ya gaz taşıyan Kuzey Akım 1'i inşa eden Nord Stream AG Hissedarlar Komitesi'nin de başkanlığını yürütüyor. İnşaatı tamamlanan Kuzey Akım 2 ise Batı'nın Rusya yaptırımları nedeniyle kadük kaldı.

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gerhard schröder, karin kneissl, almanya, avusturya, başbakan, dışişleri bakanı