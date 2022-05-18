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ŞİÖ Genel Sekreteri Zhang: NATO’nun genişlemesi için bir neden görmüyorum
ŞİÖ Genel Sekreteri Zhang: NATO’nun genişlemesi için bir neden görmüyorum
ŞİÖ Genel Sekreteri Zhang Ming, NATO’nun soğuk savaş zihniyetiyle kurulduğunu, günümüz dünyanın da soğuk savaşa ihtiyaç duymadığını belirtti. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
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şanghay işbirliği örgütü
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
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Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Zhang Ming, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Stanislav Zas ile görüşmenin arasından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. “NATO, soğuk savaş zihniyeti kapsamında oluşturuldu. Son 30-35 yıldır, uygarlığın barışçıl ve istikrarlı biçimde gelişimini izledik, çok kutupluluk ve ekonomik küreselleşme süreçlerini gözlemledik" diyen Zhang, şu ifadeleri kullandı:Zhang, günümüz dünyanın soğuk savaş zihniyetini görmek ve araçlarını çoğaltmak istemediğini kaydetti.
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şanghay işbirliği örgütü, şanghay işbirliği örgütü (şiö), nato, doğu

ŞİÖ Genel Sekreteri Zhang: NATO’nun genişlemesi için bir neden görmüyorum

21:23 18.05.2022 (güncellendi: 21:25 18.05.2022)
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Fotoğraf bankasına girŞİÖ Genel Sekreteri Zhang Ming
ŞİÖ Genel Sekreteri Zhang Ming - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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ŞİÖ Genel Sekreteri Zhang Ming, NATO’nun soğuk savaş zihniyetiyle kurulduğunu, günümüz dünyanın da soğuk savaşa ihtiyaç duymadığını belirtti.
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Zhang Ming, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Stanislav Zas ile görüşmenin arasından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
NATO, soğuk savaş zihniyeti kapsamında oluşturuldu. Son 30-35 yıldır, uygarlığın barışçıl ve istikrarlı biçimde gelişimini izledik, çok kutupluluk ve ekonomik küreselleşme süreçlerini gözlemledik" diyen Zhang, şu ifadeleri kullandı:
" Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin büyük kısmı ekonomik alanda büyük başarılar elde etti. Ama benim görüşüme göre bu kalkınma kesinlikle NATO sayesinde olmadı. NATO’nun şimdi neden Doğu’ya genişlediğini anlamıyorum."
Zhang, günümüz dünyanın soğuk savaş zihniyetini görmek ve araçlarını çoğaltmak istemediğini kaydetti.
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