https://tr.sputniknews.com/20220518/sio-genel-sekreteri-zhang-natonun-genislemesi-icin-bir-neden-gormuyorum-1056484273.html

ŞİÖ Genel Sekreteri Zhang: NATO’nun genişlemesi için bir neden görmüyorum

ŞİÖ Genel Sekreteri Zhang: NATO’nun genişlemesi için bir neden görmüyorum

ŞİÖ Genel Sekreteri Zhang Ming, NATO’nun soğuk savaş zihniyetiyle kurulduğunu, günümüz dünyanın da soğuk savaşa ihtiyaç duymadığını belirtti. 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T21:23+0300

2022-05-18T21:23+0300

2022-05-18T21:25+0300

şanghay işbirliği örgütü

şanghay işbirliği örgütü (şiö)

nato

doğu

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Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Zhang Ming, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Stanislav Zas ile görüşmenin arasından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. “NATO, soğuk savaş zihniyeti kapsamında oluşturuldu. Son 30-35 yıldır, uygarlığın barışçıl ve istikrarlı biçimde gelişimini izledik, çok kutupluluk ve ekonomik küreselleşme süreçlerini gözlemledik" diyen Zhang, şu ifadeleri kullandı:Zhang, günümüz dünyanın soğuk savaş zihniyetini görmek ve araçlarını çoğaltmak istemediğini kaydetti.

doğu

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şanghay işbirliği örgütü, şanghay işbirliği örgütü (şiö), nato, doğu