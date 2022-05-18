https://tr.sputniknews.com/20220518/trafik-kazalarinda-gecen-yil-5-bin-362-kisi-hayatini-kaybetti-1056467185.html

Trafik kazalarında geçen yıl 5 bin 362 kişi hayatını kaybetti

Trafik kazalarında geçen yıl 5 bin 362 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de geçen yıl meydana gelen 1 milyon 186 bin 353 trafik kazasında, 5 bin 362 kişi hayatını kaybederken, 274 bin 615 kişi de yaralandı. 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T12:08+0300

2022-05-18T12:08+0300

2022-05-18T12:08+0300

türkiye

trafik kazası

hız

türkiye

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılına ilişkin karayolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı.Buna göre, geçen yıl toplam 1 milyon 186 bin 353 adet trafik kazası meydana geldi. Söz konusu kazaların 998 bin 390'ı hasarlı, 187 bin 963'ü ise ölümlü yaralanmalı trafik kazalarından oluştu.Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 78,6'sı yerleşim yeri içinde, yüzde 21,4'ü ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.Trafik kazalarında 5 bin 362 kişi hayatını kaybederken 274 bin 615 kişi yaralandı. Türkiye'de geçen yıl meydana gelen 187 bin 963 ölümlü yaralanmalı trafik kazasında 2 bin 421 kişi kaza yerinde, 2 bin 941 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Ölümlerin yüzde 49,3'ü, yaralanmaların yüzde 72'si yerleşim yeri içinde gerçekleşirken ölümlerin yüzde 50,7'si yaralanmaların ise yüzde 28'i yerleşim yeri dışında oldu.En fazla ölümlü kaza Bingöl'deTürkiye'de 2021'de Kovid-19 salgını etkisinde geçen 2020'e göre trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 4,6, toplam kaza sayısı yüzde 20,59, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı yüzde 25,1, hasarlı kaza sayısı yüzde 19,8, toplam ölü sayısı yüzde 10,2 ve yaralı sayısı yüzde 21,4 arttı.Türkiye'de 1000 taşıt başına 7,4 ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. İllere göre ölümlü yaralanmalı kaza sayıları incelendiğinde 1000 taşıt başına en fazla ölümlü yaralanmalı kaza Bingöl'de en az İstanbul'da gerçekleşti.Kazalarda ölen kişilerin yüzde 47.6'sı sürücü2021 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 47,6'sı sürücü, yüzde 30,3'ü yolcu, yüzde 22,1'i ise yayalardan oluştu. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin yüzde 77,2'sinin erkek, yüzde 22,8'inin kadın, yaralananların ise yüzde 70,5'inin erkek, yüzde 29,5'inin kadın olduğu görüldü.Sürücü kusurları ilk sırada2021 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 224 bin 418 kusura bakıldığında kusurların yüzde 87,1'inin sürücü, yüzde 8,2'sinin yaya, yüzde 2,6'sının taşıt, yüzde 1,8'inin yolcu ve yüzde 0,4'ünün yol kaynaklı olduğu görüldü.Trafik kazalarına 308 bin 442 adet taşıt karıştıGerçekleşen kazasına karışan toplam 308 bin 442 taşıtın yüzde 49,4'ü otomobil, yüzde 20,9'u motosiklet, yüzde 15,1'i kamyonet, yüzde 2,3'ü çekici, yüzde 2,3'ü minibüs, yüzde 2,2'si kamyon, yüzde 1,6'sı otobüs, yüzde 0,9'u traktör ve yüzde 5,3'ü diğer taşıtlardan oluştu.

https://tr.sputniknews.com/20220513/icisleri-bakani-soylu-olumlu-trafik-kazasi-sayisi-yuzde-408-azaldi-1056349196.html

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trafik kazası, hız, türkiye, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)