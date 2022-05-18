https://tr.sputniknews.com/20220518/zengezur-koridoru-ile-hazarin-akdenize-baglanmasi-turkiye-icin-onemli-bir-ticari-potansiyel-1056477727.html
‘Zengezur koridoru ile Hazar’ın Akdeniz’e bağlanması Türkiye için önemli bir ticari potansiyel’
‘Zengezur koridoru ile Hazar’ın Akdeniz’e bağlanması Türkiye için önemli bir ticari potansiyel’
ATA (Asya-Türkiye-Avrupa) Platform düzenlediği “Zengezur İktisadi Koridoru” paneli ile açılması planlanan yeni ticari ulaşım hattının önemini masaya yatırdı... 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T16:38+0300
2022-05-18T16:38+0300
2022-05-18T16:39+0300
görüş
azerbaycan
iran
ermenistan
karabağ
türkiye
ticaret
hazar denizi
akdeniz
rusya
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Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Karabağ savaşının ardından 10 Kasım 2020'de imzalanan anlaşmada, “Azerbaycan'ın batı illeri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki ulaşım koridoru açılacak” maddesi de yer almıştı.Anlaşmada ismine yer verilmese de burada kurulacak koridorun Azerbaycan ve Nahçivan’ı birbirine bağlayacak Zengezur koridoru olduğunu ifade eden Volkan Özdemir, ancak anlaşmanın üzerinden 2 yıl süre geçmesine rağmen halen bu koridorun faaliyete geçmediğine dikkat çekti.Bu koridorun acilen hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Özdemir, “Şu anda Azerbaycan ile Türkiye’yi birbirine bağlayan hat Gürcistan (Tiflis) üzerinden geçiyor. Ancak Zengezur koridoru buna çok daha kısa ve daha az maliyetli bir alternatif sunuyor. Zengezur koridoru ile Türkiye ile Asya’yı bağlayan yeni bir hat kurulacak. Bu koridoru aynı zamanda Çin’den Avrupa’ya ulaşan Bir Kuşak Bir Yol projesinin de orta koridoru olabilir. Ancak bu koridorun açılması için Azerbaycan ve Ermenistan arasında nihai barış anlaşması imzalanması gerekiyor” dedi.‘Rusya, Zengezur koridorunu destekliyor’Bu koridorun kuzey-güney ekseninde Rusya’nın İran ve Hindistan gibi ülkelerle ticareti için de çok iyi bir alternatif olacağını vurgulayan Özdemir, Rusya’nın da bu koridoru desteklediğini söyledi. Özdemir, Ermenistan’ın bu koridoru engelleme girişimlerine karşı Azerbaycan’ın İran ile yeni bir koridoru üzerinde niyet beyanı imzaladığını da hatırlattı.Koridorun Türkiye açısından önemine vurgu yapan Dr. Volkan Özdemir, “Zengezur koridoru ile Hazar Denizi ve Akdeniz’in demiryolu ile birbirine bağlanması gerekiyor. Böylece Türkiye’nin Akdeniz’de demiryolu ulaşan iki limanı İskenderun ve Mersin önemli bir ticaret potansiyeline sahip olabilir. Bu açından Asya’yı dünyaya bağlayacak yeni kapı Türkiye üzerinden kurulmalı. Şair Nazım Hikmet’in belirttiği ‘Uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan’ yer Zengezur koridoru olabilir” ifadelerini kullandı.Özdemir, koridorun bölge illerinin kalkınmasına da önemli katkılarının olacağını belirtti.Özdemir, ATA Platform olarak Azerbaycan himayesinde Zengezur Ekonomi Forumu düzenlenmesi önerilerini de paylaştı.
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Turan Salcı
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Turan Salcı
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azerbaycan, iran, ermenistan, karabağ, türkiye, ticaret, hazar denizi, akdeniz, rusya
‘Zengezur koridoru ile Hazar’ın Akdeniz’e bağlanması Türkiye için önemli bir ticari potansiyel’
16:38 18.05.2022 (güncellendi: 16:39 18.05.2022) Abone ol
ATA (Asya-Türkiye-Avrupa) Platform düzenlediği “Zengezur İktisadi Koridoru” paneli ile açılması planlanan yeni ticari ulaşım hattının önemini masaya yatırdı. ATA Platform Direktörü Dr. Volkan Özdemir, koridorun Hazar Denizi’nin Akdeniz’e bağlayacak önemli bir ticaret rotası olacağını vurguladı.
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Karabağ savaşının ardından 10 Kasım 2020'de imzalanan anlaşmada, “Azerbaycan'ın batı illeri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki ulaşım koridoru açılacak” maddesi de yer almıştı.
Anlaşmada ismine yer verilmese de burada kurulacak koridorun Azerbaycan ve Nahçivan’ı birbirine bağlayacak Zengezur koridoru olduğunu ifade eden Volkan Özdemir, ancak anlaşmanın üzerinden 2 yıl süre geçmesine rağmen halen bu koridorun faaliyete geçmediğine dikkat çekti.
Bu koridorun acilen hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Özdemir, “Şu anda Azerbaycan ile Türkiye’yi birbirine bağlayan hat Gürcistan (Tiflis) üzerinden geçiyor. Ancak Zengezur koridoru buna çok daha kısa ve daha az maliyetli bir alternatif sunuyor. Zengezur koridoru ile Türkiye ile Asya’yı bağlayan yeni bir hat kurulacak. Bu koridoru aynı zamanda Çin’den Avrupa’ya ulaşan Bir Kuşak Bir Yol projesinin de orta koridoru olabilir. Ancak bu koridorun açılması için Azerbaycan ve Ermenistan arasında nihai barış anlaşması imzalanması gerekiyor” dedi.
‘Rusya, Zengezur koridorunu destekliyor’
Bu koridorun kuzey-güney ekseninde Rusya’nın İran ve Hindistan gibi ülkelerle ticareti için de çok iyi bir alternatif olacağını vurgulayan Özdemir, Rusya’nın da bu koridoru desteklediğini söyledi. Özdemir, Ermenistan’ın bu koridoru engelleme girişimlerine karşı Azerbaycan’ın İran ile yeni bir koridoru üzerinde niyet beyanı imzaladığını da hatırlattı.
Koridorun Türkiye açısından önemine vurgu yapan Dr. Volkan Özdemir, “Zengezur koridoru ile Hazar Denizi ve Akdeniz’in demiryolu ile birbirine bağlanması gerekiyor. Böylece Türkiye’nin Akdeniz’de demiryolu ulaşan iki limanı İskenderun ve Mersin önemli bir ticaret potansiyeline sahip olabilir. Bu açından Asya’yı dünyaya bağlayacak yeni kapı Türkiye üzerinden kurulmalı. Şair Nazım Hikmet’in belirttiği ‘Uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan’ yer Zengezur koridoru olabilir” ifadelerini kullandı.
Özdemir, koridorun bölge illerinin kalkınmasına da önemli katkılarının olacağını belirtti.
Özdemir, ATA Platform olarak Azerbaycan himayesinde Zengezur Ekonomi Forumu düzenlenmesi önerilerini de paylaştı.