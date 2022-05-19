https://tr.sputniknews.com/20220519/ak-parti-grup-baskanvekili-cahit-ozkan-gorevden-alindi-1056511524.html
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı. Özkan'ın yerine TBMM Adalet Komisyonu Başkanı, Yılmaz Tunç'un atanması bekleniyor. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T18:09+0300
2022-05-19T18:09+0300
2022-05-19T18:27+0300
politika
cahit özkan
yılmaz tunç
ak parti
birleşik arap emirlikleri
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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Armağan Çağlayan'ın katıldığı YouTube programında, BAE ile ilişkiler için "Benim şöyle bakmam lazım… Belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye’ye dayanmadan, Türkiye’yle birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu" ifadelerini kullanması, parti içinde de tepkilere neden oldu.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin TBMM Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) ilgili sözleri hakkında, Twitter hesabından açıklamada bulunmuştu. Cahit Özkan'ın söylediklerinin, AK Parti'nin görüşlerine uygun olmadığını belirten Çelik, "Grup Başkanvekilimiz Sn. Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir" ifadelerini kullanmıştı. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti MYK toplantısı sonrasında Özkan'ın görevine son verildi. Özkan yerine TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç'un grup başkanvekili olması bekleniyor. Salı günü AK Parti grup toplantısında seçim yapılacak.
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Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
cahit özkan, yılmaz tunç, ak parti, birleşik arap emirlikleri
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı
18:09 19.05.2022 (güncellendi: 18:27 19.05.2022) Abone ol
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı. Özkan'ın yerine TBMM Adalet Komisyonu Başkanı, Yılmaz Tunç'un atanması bekleniyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Armağan Çağlayan'ın katıldığı YouTube programında, BAE ile ilişkiler için "Benim şöyle bakmam lazım… Belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye’ye dayanmadan, Türkiye’yle birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu" ifadelerini kullanması, parti içinde de tepkilere neden oldu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin TBMM Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) ilgili sözleri hakkında, Twitter hesabından açıklamada bulunmuştu.
Cahit Özkan'ın söylediklerinin, AK Parti'nin görüşlerine uygun olmadığını belirten Çelik, "Grup Başkanvekilimiz Sn. Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir" ifadelerini kullanmıştı.
Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti MYK toplantısı sonrasında Özkan'ın görevine son verildi.
Özkan yerine TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç'un grup başkanvekili olması bekleniyor.
Salı günü AK Parti grup toplantısında seçim yapılacak.