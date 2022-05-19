https://tr.sputniknews.com/20220519/ak-parti-grup-baskanvekili-ozkan-gorevimden-affimi-istirham-etmis-bulunmaktayim-1056515363.html

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: Görevimden affımı istirham etmiş bulunmaktayım

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: Görevimden affımı istirham etmiş bulunmaktayım

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, görevinden affını istediğini bildirdi. 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T20:22+0300

2022-05-19T20:22+0300

2022-05-19T20:39+0300

politika

cahit özkan

ak parti

istifa

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Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Grup Başkanımız ve çalışma arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde 4 yıldan beri yürüttüğüm AK Parti Grup Başkanvekilliği görevimden affımı istirham etmiş bulunmaktayım" ifadelerine yer verdi.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsına duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkir olduğunu belirten Özkan, şunları kaydetti:AK Parti Grup Başkanı Yılmaz: Görevden af talebi kabul edildiAK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cahit Özkan'ın görevden af talebinin yapılan değerlendirme sonucunda kabul edildiğini açıklayarak, kendisine bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

https://tr.sputniknews.com/20220515/ak-parti-sozcusu-celik-grup-baskanvekilimiz-ozkanin-bae-gorusleri-parti-fikirlerini-yansitmiyor-1056376831.html

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cahit özkan, ak parti, istifa