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AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: Görevimden affımı istirham etmiş bulunmaktayım
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: Görevimden affımı istirham etmiş bulunmaktayım
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, görevinden affını istediğini bildirdi. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T20:22+0300
2022-05-19T20:39+0300
politika
cahit özkan
ak parti
istifa
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Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Grup Başkanımız ve çalışma arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde 4 yıldan beri yürüttüğüm AK Parti Grup Başkanvekilliği görevimden affımı istirham etmiş bulunmaktayım" ifadelerine yer verdi.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsına duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkir olduğunu belirten Özkan, şunları kaydetti:AK Parti Grup Başkanı Yılmaz: Görevden af talebi kabul edildiAK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cahit Özkan'ın görevden af talebinin yapılan değerlendirme sonucunda kabul edildiğini açıklayarak, kendisine bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
https://tr.sputniknews.com/20220515/ak-parti-sozcusu-celik-grup-baskanvekilimiz-ozkanin-bae-gorusleri-parti-fikirlerini-yansitmiyor-1056376831.html
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cahit özkan, ak parti, istifa

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: Görevimden affımı istirham etmiş bulunmaktayım

20:22 19.05.2022 (güncellendi: 20:39 19.05.2022)
© DHACahit Özkan
Cahit Özkan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© DHA
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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, görevinden affını istediğini bildirdi.
Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Grup Başkanımız ve çalışma arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde 4 yıldan beri yürüttüğüm AK Parti Grup Başkanvekilliği görevimden affımı istirham etmiş bulunmaktayım" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsına duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkir olduğunu belirten Özkan, şunları kaydetti:
"AK Parti'de aslolan makam ve mevki değil, görev ve sorumluluklardır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir nefer olarak her daim görev ve sorumluluklarımı sonuna kadar yerine getirmek için tüm gayretimle çalışmalarıma devam edeceğim."
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2022
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AK Parti Grup Başkanı Yılmaz: Görevden af talebi kabul edildi

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cahit Özkan'ın görevden af talebinin yapılan değerlendirme sonucunda kabul edildiğini açıklayarak, kendisine bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
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