https://tr.sputniknews.com/20220519/cumhurbaskani-erdogan-19-mayis-ataturku-anma-genclik-ve-spor-bayramina-katiliyor-1056511169.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na katılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na katılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle düzenlenen İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli... 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T18:02+0300
2022-05-19T18:02+0300
2022-05-19T18:02+0300
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na katılıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle düzenlenen İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı'na katılıyor.