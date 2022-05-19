https://tr.sputniknews.com/20220519/erdogandan-19-mayis-mesaji-icimizdeki-direnis-ruhunun-yeniden-canlandigi-bir-tarihtir-1056493256.html

Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: İçimizdeki direniş ruhunun yeniden canlandığı bir tarihtir

Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: İçimizdeki direniş ruhunun yeniden canlandığı bir tarihtir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında, "İçimizdeki direniş... 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T10:24+0300

2022-05-19T10:24+0300

2022-05-19T10:24+0300

politika

19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti; İstikbalimiz umudu, aydınlık yarınlarımızın teminatı kıymetli gençler. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal’in Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs, milletimizin azim ve bağımsızlık aşkının dünyana ilan edildiği, içimizdeki direniş ruhunun yeniden canlandığı bir tarihtir.'GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ'19 Mayıs 1919’da Türk milleti, sömürgeci işgal kuvvetlerine karşı bir ve beraber olarak ayağa kalkmış, son ve ebedi devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu için topyekûn bir mücadeleye girişerek destansı kahramanlıklar sergilemiş, nihayetinde kutlu bir zafere erişmiştir. Bugün de tarihimizden aldığımız güç ve bağımsızlık ruhuyla geleceğe yürüyor, Türkiye’nin kalkınmasını ve büyümesini engellemek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz.'BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'Büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etme heyecanımızı sürekli canlı tutarken, bu yolda en önemli imkanımız olarak gördüğümüz gençlerimizi her alanda destekliyor, onlara fırsatlar sunuyoruz. Ülkemiz geliştikçe elbette gençlerimiz için daha çok imkân ve fırsat da beraberinde gelecektir. Milli şuur ve karakter sahibi gençlerimiz için tüm gücümüzle çalışıyor, Türk gençliğinin potansiyeline güveniyoruz. Ulusal, bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında Türk gençlerinin ortaya koyduğu vizyon ve gayret ülkemizin geleceği adına umudumuzu tazelememize vesile oluyor. Türkiye’de eğitimden spora, güvenlikten siyasete, ticaretten sanata kadar her alanda gençlerimizi ön safta görmekle iftihar ediyoruz.Ülkemizin 2023 hedefleri ve 2053 vizyonunu hayata geçirmek için gençlerimizle birlikte yol yürümeyi sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tekrar kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum.”

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19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, recep tayyip erdoğan