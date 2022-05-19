İçişleri Bakanı Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile görüştü
18:56 19.05.2022 (güncellendi: 18:58 19.05.2022)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese ile video konferans yöntemiyle görüştü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şu ifadelere yer verildi:
"Bakanımız Sn. Süleyman Soylu ile İtalya Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sn. Luciana Lamorgese arasında videokonferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirildi.
Bakanımız Sn. Soylu görüşmede, çok boyutlu stratejik ilişkilere ve yakın işbirliğine sahip iki ülkenin içişleri bakanlıkları arasında başta güvenlik ve göç yönetimi alanlarında süregelen ortak komisyon toplantıları ve karşılıklı ziyaretlerin önümüzdeki dönemde de artarak süreceğini ifade etti.
Görüşmede ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye krizi, düzensiz göçle mücadele ve sınırlarımızda yerli milli imkanlarla alınan güvenlik önlemleri, insani yardımlar ile PKK/PYD ve FETÖ terör örgütleri mücadele konuları ele alındı."
Bakanımız Sn. @suleymansoylu ile İtalyan mevkidaşı Sn. Luciana Lamorgese arasındaki videokonferans görüşmesinde;— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) May 19, 2022
Rusya-Ukrayna Savaşı
Suriye krizi
Düzensiz göçle mücadele
İnsani yardımlar
PKK/PYD, FETÖ Terör Örgütleri ile mücadele konuları değerlendirildihttps://t.co/Ii7aRk1HCR pic.twitter.com/KLVxABPs0C