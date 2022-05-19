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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220519/icisleri-bakani-soylu-italyan-mevkidasi-ile-gorustu-1056513658.html
İçişleri Bakanı Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese ile video konferans yöntemiyle görüştü. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T18:56+0300
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ukrayna krizi
süleyman soylu
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italya
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şu ifadelere yer verildi:
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süleyman soylu, luciana lamorgese, italya, türkiye

İçişleri Bakanı Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile görüştü

18:56 19.05.2022 (güncellendi: 18:58 19.05.2022)
© Twitter/İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu ile Luciana Lamorgese
Süleyman Soylu ile Luciana Lamorgese - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© Twitter/İçişleri Bakanlığı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese ile video konferans yöntemiyle görüştü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şu ifadelere yer verildi:
"Bakanımız Sn. Süleyman Soylu ile İtalya Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sn. Luciana Lamorgese arasında videokonferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirildi.
Bakanımız Sn. Soylu görüşmede, çok boyutlu stratejik ilişkilere ve yakın işbirliğine sahip iki ülkenin içişleri bakanlıkları arasında başta güvenlik ve göç yönetimi alanlarında süregelen ortak komisyon toplantıları ve karşılıklı ziyaretlerin önümüzdeki dönemde de artarak süreceğini ifade etti.
Görüşmede ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye krizi, düzensiz göçle mücadele ve sınırlarımızda yerli milli imkanlarla alınan güvenlik önlemleri, insani yardımlar ile PKK/PYD ve FETÖ terör örgütleri mücadele konuları ele alındı."
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