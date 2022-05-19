İçişleri Bakanı Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile görüştü

Bakanımız Sn. Soylu görüşmede, çok boyutlu stratejik ilişkilere ve yakın işbirliğine sahip iki ülkenin içişleri bakanlıkları arasında başta güvenlik ve göç yönetimi alanlarında süregelen ortak komisyon toplantıları ve karşılıklı ziyaretlerin önümüzdeki dönemde de artarak süreceğini ifade etti.