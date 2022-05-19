https://tr.sputniknews.com/20220519/memleket-partisi-lideri-ince-denenmis-iktidardan-denenmis-muhalefetten-size-hayir-gelmez-1056517824.html

Memleket Partisi lideri İnce: Denenmiş iktidardan, denenmiş muhalefetten size hayır gelmez

Memleket Partisi lideri İnce: Denenmiş iktidardan, denenmiş muhalefetten size hayır gelmez

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Denenmiş iktidardan, denenmiş muhalefetten size hayır gelmez' diyoruz. Biz huzur, bereket, bolluk vadediyoruz."... 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T22:12+0300

2022-05-19T22:12+0300

2022-05-19T22:12+0300

politika

muharrem ince

memleket partisi

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İnce, Samsun'daki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, parti olarak iktidar olduklarında yapmayı planladıklarını anlattı.Millete huzur vadettiklerini dile getiren İnce, "Denenmiş iktidardan, denenmiş muhalefetten size hayır gelmez.' diyoruz. Biz huzur, bereket, bolluk vadediyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Hukuk devletiyle yapacağız. Rekabete açık bir Kamu İhale Kanun ile yapacağız. Konuşan bir üniversiteyle yapacağız. Örgütlü bir sivil toplumla yapacağız. Üreten, eken, diken çiftçiyle yapacağız." ifadesini kullandı.Türkiye'nin "Üç A" sorunu olduğunu öne süren İnce şunları kaydetti:İnce, daha sonra partililerle bir araya geldi.

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muharrem ince, memleket partisi