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Milas'ta Meryem Ana ve Artemis heykelcikleri ele geçirildi
Milas'ta Meryem Ana ve Artemis heykelcikleri ele geçirildi
Muğla'nın Milas ilçesinde, jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda, Meryem Ana ve Artemis heykelcikleri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
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Milas ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.K. ve A.K.'nin ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Ekipler, dün şüphelilerin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada çeşitli dönemlere ait 88 bronz ve gümüş sikke, 9 santimetre uzunluğunda altın Artemis heykelciği, 3.5 santimetre uzunluğunda bronz Meryem Ana heykelciği, 2 ok ve 14 bronz kulak tıkacı ele geçirildi. Eserler, Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.Gözaltına alınan Y.K. ve A.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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milas, muğla, artemis

Milas'ta Meryem Ana ve Artemis heykelcikleri ele geçirildi

18:25 19.05.2022 (güncellendi: 18:26 19.05.2022)
© DHAMilas'ta Meryem Ana ve Artemis heykelcikleri
Milas'ta Meryem Ana ve Artemis heykelcikleri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© DHA
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Muğla'nın Milas ilçesinde, jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda, Meryem Ana ve Artemis heykelcikleri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Milas ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.K. ve A.K.'nin ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, dün şüphelilerin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada çeşitli dönemlere ait 88 bronz ve gümüş sikke, 9 santimetre uzunluğunda altın Artemis heykelciği, 3.5 santimetre uzunluğunda bronz Meryem Ana heykelciği, 2 ok ve 14 bronz kulak tıkacı ele geçirildi. Eserler, Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Gözaltına alınan Y.K. ve A.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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