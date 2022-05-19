https://tr.sputniknews.com/20220519/milasta-meryem-ana-ve-artemis-heykelcikleri-ele-gecirildi-1056512218.html
Milas'ta Meryem Ana ve Artemis heykelcikleri ele geçirildi
Milas'ta Meryem Ana ve Artemis heykelcikleri ele geçirildi
Muğla'nın Milas ilçesinde, jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda, Meryem Ana ve Artemis heykelcikleri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T18:25+0300
2022-05-19T18:25+0300
2022-05-19T18:26+0300
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Milas ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.K. ve A.K.'nin ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Ekipler, dün şüphelilerin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada çeşitli dönemlere ait 88 bronz ve gümüş sikke, 9 santimetre uzunluğunda altın Artemis heykelciği, 3.5 santimetre uzunluğunda bronz Meryem Ana heykelciği, 2 ok ve 14 bronz kulak tıkacı ele geçirildi. Eserler, Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.Gözaltına alınan Y.K. ve A.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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milas, muğla, artemis
Milas'ta Meryem Ana ve Artemis heykelcikleri ele geçirildi
18:25 19.05.2022 (güncellendi: 18:26 19.05.2022) Abone ol
Muğla'nın Milas ilçesinde, jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda, Meryem Ana ve Artemis heykelcikleri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Milas ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.K. ve A.K.'nin ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, dün şüphelilerin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada çeşitli dönemlere ait 88 bronz ve gümüş sikke, 9 santimetre uzunluğunda altın Artemis heykelciği, 3.5 santimetre uzunluğunda bronz Meryem Ana heykelciği, 2 ok ve 14 bronz kulak tıkacı ele geçirildi. Eserler, Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Gözaltına alınan Y.K. ve A.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.