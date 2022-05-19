https://tr.sputniknews.com/20220519/milasta-meryem-ana-ve-artemis-heykelcikleri-ele-gecirildi-1056512218.html

Milas'ta Meryem Ana ve Artemis heykelcikleri ele geçirildi

Milas'ta Meryem Ana ve Artemis heykelcikleri ele geçirildi

Muğla'nın Milas ilçesinde, jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda, Meryem Ana ve Artemis heykelcikleri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T18:25+0300

2022-05-19T18:25+0300

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artemis

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Milas ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.K. ve A.K.'nin ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Ekipler, dün şüphelilerin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada çeşitli dönemlere ait 88 bronz ve gümüş sikke, 9 santimetre uzunluğunda altın Artemis heykelciği, 3.5 santimetre uzunluğunda bronz Meryem Ana heykelciği, 2 ok ve 14 bronz kulak tıkacı ele geçirildi. Eserler, Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.Gözaltına alınan Y.K. ve A.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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