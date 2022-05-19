https://tr.sputniknews.com/20220519/putin-ukraynadaki-operasyonda-gorev-yapan-musluman-askerler-cesur-ve-ozverili--1056494076.html

Putin: Ukrayna’daki operasyonda görev yapan Müslüman askerler cesur ve özverili

Putin: Ukrayna’daki operasyonda görev yapan Müslüman askerler cesur ve özverili

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki özel operasyon sırasında görev yapan Müslüman Rus askerlerinin azimli, cesur ve özverili olduğunu ifade etti. 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T10:54+0300

2022-05-19T10:54+0300

2022-05-19T10:54+0300

ukrayna krizi

rusya

tataristan

vladimir putin

ukrayna

müslüman

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İdil Ön Bulgarları’nın İslam’ı kabul edişinin 1100. yıldönümü dolayısıyla Tataristan’da gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında konuşan Putin, ülkedeki Müslüman nüfusun atalarının gelenek ve göreneklerine saygı ile yaklaştığını kaydetti. Rus lider bu kişilerin vatana dürüstçe hizmet, vatanseverlik ve adaletle ilgili ideallere sıkı bir şekilde bağlı olduğunu dile getirdi. Devlet Başkanı ayrıca, “Ukrayna’daki özel operasyon sırasında Müslüman savaşçılarımız azim, cesaret ve özveri örneği gösteriyor” dedi.

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rusya, tataristan, vladimir putin, ukrayna, müslüman