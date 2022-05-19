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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220519/putin-ukraynadaki-operasyonda-gorev-yapan-musluman-askerler-cesur-ve-ozverili--1056494076.html
Putin: Ukrayna’daki operasyonda görev yapan Müslüman askerler cesur ve özverili
Putin: Ukrayna’daki operasyonda görev yapan Müslüman askerler cesur ve özverili
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki özel operasyon sırasında görev yapan Müslüman Rus askerlerinin azimli, cesur ve özverili olduğunu ifade etti. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T10:54+0300
2022-05-19T10:54+0300
ukrayna krizi
rusya
tataristan
vladimir putin
ukrayna
müslüman
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İdil Ön Bulgarları’nın İslam’ı kabul edişinin 1100. yıldönümü dolayısıyla Tataristan’da gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında konuşan Putin, ülkedeki Müslüman nüfusun atalarının gelenek ve göreneklerine saygı ile yaklaştığını kaydetti. Rus lider bu kişilerin vatana dürüstçe hizmet, vatanseverlik ve adaletle ilgili ideallere sıkı bir şekilde bağlı olduğunu dile getirdi. Devlet Başkanı ayrıca, “Ukrayna’daki özel operasyon sırasında Müslüman savaşçılarımız azim, cesaret ve özveri örneği gösteriyor” dedi.
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rusya, tataristan, vladimir putin, ukrayna, müslüman

Putin: Ukrayna’daki operasyonda görev yapan Müslüman askerler cesur ve özverili

10:54 19.05.2022
© Sputnik / POOL / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© Sputnik / POOL
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki özel operasyon sırasında görev yapan Müslüman Rus askerlerinin azimli, cesur ve özverili olduğunu ifade etti.
İdil Ön Bulgarları’nın İslam’ı kabul edişinin 1100. yıldönümü dolayısıyla Tataristan’da gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında konuşan Putin, ülkedeki Müslüman nüfusun atalarının gelenek ve göreneklerine saygı ile yaklaştığını kaydetti.
Rus lider bu kişilerin vatana dürüstçe hizmet, vatanseverlik ve adaletle ilgili ideallere sıkı bir şekilde bağlı olduğunu dile getirdi.
Devlet Başkanı ayrıca, “Ukrayna’daki özel operasyon sırasında Müslüman savaşçılarımız azim, cesaret ve özveri örneği gösteriyor” dedi.
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