https://tr.sputniknews.com/20220519/putinin-yardimcisi-oreskin-gsyihdeki-dusus-yuzde-5i-asmayacak-1056503422.html

Putin'in yardımcısı Oreşkin: GSYİH'deki düşüş, yüzde 5'i aşmayacak

Putin'in yardımcısı Oreşkin: GSYİH'deki düşüş, yüzde 5'i aşmayacak

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Oreşkin, bu yılın sonunda Rusya'da GSYİH'deki düşüşün yüzde 5'i aşmayacağını kaydetti. 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T15:01+0300

2022-05-19T15:01+0300

2022-05-19T15:01+0300

ekonomi

rusya

vladimir putin

maksim oreşkin

gsyih

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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, 2022 yılı sonu itibarıyla Rusya'da gayrisafi yurtiçi hasıladaki (GSYİH) düşüşün tahminlerin çok altında gerçekleşeceğini ve yüzde 5'i aşmayacağını ifade etti.Oreşkin, Rus ekonomisinin 3. çeyreğin sonuna kadar dip seviyesine ulaşacağını ve ardından yeniden yükselişe geçeceğini belirtti.Rusya'da enflasyonun yıl sonu itibarıyla yüzde 15'i geçmeyeceği tahminin de bulunan Oreşkin, önümüzdeki haftalarda sürdürülebilir deflasyon trendine geçiş yapılmasını beklediklerini anlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220519/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-gazpromun-musterilerinden-yarisi-ruble-hesabi-acti-1056502113.html

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rusya, vladimir putin, maksim oreşkin, gsyih