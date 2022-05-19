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https://tr.sputniknews.com/20220519/putinin-yardimcisi-oreskin-gsyihdeki-dusus-yuzde-5i-asmayacak-1056503422.html
Putin'in yardımcısı Oreşkin: GSYİH'deki düşüş, yüzde 5'i aşmayacak
Putin'in yardımcısı Oreşkin: GSYİH'deki düşüş, yüzde 5'i aşmayacak
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Oreşkin, bu yılın sonunda Rusya'da GSYİH'deki düşüşün yüzde 5'i aşmayacağını kaydetti. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T15:01+0300
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ekonomi
rusya
vladimir putin
maksim oreşkin
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, 2022 yılı sonu itibarıyla Rusya'da gayrisafi yurtiçi hasıladaki (GSYİH) düşüşün tahminlerin çok altında gerçekleşeceğini ve yüzde 5'i aşmayacağını ifade etti.Oreşkin, Rus ekonomisinin 3. çeyreğin sonuna kadar dip seviyesine ulaşacağını ve ardından yeniden yükselişe geçeceğini belirtti.Rusya'da enflasyonun yıl sonu itibarıyla yüzde 15'i geçmeyeceği tahminin de bulunan Oreşkin, önümüzdeki haftalarda sürdürülebilir deflasyon trendine geçiş yapılmasını beklediklerini anlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220519/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-gazpromun-musterilerinden-yarisi-ruble-hesabi-acti-1056502113.html
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rusya, vladimir putin, maksim oreşkin, gsyih

Putin'in yardımcısı Oreşkin: GSYİH'deki düşüş, yüzde 5'i aşmayacak

15:01 19.05.2022
© Sputnik / Sergey Averin / Fotoğraf bankasına girRusya Günü kutlamaları - Rusya Bayrağı
Rusya Günü kutlamaları - Rusya Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© Sputnik / Sergey Averin
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Oreşkin, bu yılın sonunda Rusya'da GSYİH'deki düşüşün yüzde 5'i aşmayacağını kaydetti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, 2022 yılı sonu itibarıyla Rusya'da gayrisafi yurtiçi hasıladaki (GSYİH) düşüşün tahminlerin çok altında gerçekleşeceğini ve yüzde 5'i aşmayacağını ifade etti.
Oreşkin, Rus ekonomisinin 3. çeyreğin sonuna kadar dip seviyesine ulaşacağını ve ardından yeniden yükselişe geçeceğini belirtti.
Rusya'da enflasyonun yıl sonu itibarıyla yüzde 15'i geçmeyeceği tahminin de bulunan Oreşkin, önümüzdeki haftalarda sürdürülebilir deflasyon trendine geçiş yapılmasını beklediklerini anlattı.
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