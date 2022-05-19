https://tr.sputniknews.com/20220519/putinin-yardimcisi-oreskin-gsyihdeki-dusus-yuzde-5i-asmayacak-1056503422.html
Putin'in yardımcısı Oreşkin: GSYİH'deki düşüş, yüzde 5'i aşmayacak
Putin'in yardımcısı Oreşkin: GSYİH'deki düşüş, yüzde 5'i aşmayacak
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Oreşkin, bu yılın sonunda Rusya'da GSYİH'deki düşüşün yüzde 5'i aşmayacağını kaydetti. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T15:01+0300
2022-05-19T15:01+0300
2022-05-19T15:01+0300
ekonomi
rusya
vladimir putin
maksim oreşkin
gsyih
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, 2022 yılı sonu itibarıyla Rusya'da gayrisafi yurtiçi hasıladaki (GSYİH) düşüşün tahminlerin çok altında gerçekleşeceğini ve yüzde 5'i aşmayacağını ifade etti.Oreşkin, Rus ekonomisinin 3. çeyreğin sonuna kadar dip seviyesine ulaşacağını ve ardından yeniden yükselişe geçeceğini belirtti.Rusya'da enflasyonun yıl sonu itibarıyla yüzde 15'i geçmeyeceği tahminin de bulunan Oreşkin, önümüzdeki haftalarda sürdürülebilir deflasyon trendine geçiş yapılmasını beklediklerini anlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220519/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-gazpromun-musterilerinden-yarisi-ruble-hesabi-acti-1056502113.html
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rusya, vladimir putin, maksim oreşkin, gsyih
Putin'in yardımcısı Oreşkin: GSYİH'deki düşüş, yüzde 5'i aşmayacak
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Oreşkin, bu yılın sonunda Rusya'da GSYİH'deki düşüşün yüzde 5'i aşmayacağını kaydetti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, 2022 yılı sonu itibarıyla Rusya'da gayrisafi yurtiçi hasıladaki (GSYİH) düşüşün tahminlerin çok altında gerçekleşeceğini ve yüzde 5'i aşmayacağını ifade etti.
Oreşkin, Rus ekonomisinin 3. çeyreğin sonuna kadar dip seviyesine ulaşacağını ve ardından yeniden yükselişe geçeceğini belirtti.
Rusya'da enflasyonun yıl sonu itibarıyla yüzde 15'i geçmeyeceği tahminin de bulunan Oreşkin, önümüzdeki haftalarda sürdürülebilir deflasyon trendine geçiş yapılmasını beklediklerini anlattı.