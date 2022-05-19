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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220519/rusya-ve-abd-genelkurmay-baskanlari-ukraynadaki-durumu-ele-aldi-1056512155.html
Rusya ve ABD genelkurmay başkanları, Ukrayna'daki durumu ele aldı
Rusya ve ABD genelkurmay başkanları, Ukrayna'daki durumu ele aldı
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un ABD'li mevkidaşı Mark Milley'le telefon görüşmesi yaparak Ukrayna'daki durumu konuştuğu açıklandı. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T18:23+0300
2022-05-19T18:30+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
valeriy gerasimov
mark milley
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Gerasimov ile Milley arasındaki telefon görüşmesi ABD tarafının talebi üzerine gerçekleşti.Taraflar, Ukrayna'daki durum da dahil karşılıklı çıkarları ilgilendiren konuları istişare etti.
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rusya, abd, valeriy gerasimov, mark milley

Rusya ve ABD genelkurmay başkanları, Ukrayna'daki durumu ele aldı

18:23 19.05.2022 (güncellendi: 18:30 19.05.2022)
© Fotoğraf : Twitter/PentagonRusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© Fotoğraf : Twitter/Pentagon
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Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un ABD'li mevkidaşı Mark Milley'le telefon görüşmesi yaparak Ukrayna'daki durumu konuştuğu açıklandı.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Gerasimov ile Milley arasındaki telefon görüşmesi ABD tarafının talebi üzerine gerçekleşti.

Taraflar, Ukrayna'daki durum da dahil karşılıklı çıkarları ilgilendiren konuları istişare etti.
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