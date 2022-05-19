https://tr.sputniknews.com/20220519/rusya-ve-abd-genelkurmay-baskanlari-ukraynadaki-durumu-ele-aldi-1056512155.html
Rusya ve ABD genelkurmay başkanları, Ukrayna'daki durumu ele aldı
Rusya ve ABD genelkurmay başkanları, Ukrayna'daki durumu ele aldı
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un ABD'li mevkidaşı Mark Milley'le telefon görüşmesi yaparak Ukrayna'daki durumu konuştuğu açıklandı. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T18:23+0300
2022-05-19T18:23+0300
2022-05-19T18:30+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
valeriy gerasimov
mark milley
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Gerasimov ile Milley arasındaki telefon görüşmesi ABD tarafının talebi üzerine gerçekleşti.Taraflar, Ukrayna'daki durum da dahil karşılıklı çıkarları ilgilendiren konuları istişare etti.
rusya
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rusya, abd, valeriy gerasimov, mark milley
Rusya ve ABD genelkurmay başkanları, Ukrayna'daki durumu ele aldı
18:23 19.05.2022 (güncellendi: 18:30 19.05.2022) Abone ol
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un ABD'li mevkidaşı Mark Milley'le telefon görüşmesi yaparak Ukrayna'daki durumu konuştuğu açıklandı.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Gerasimov ile Milley arasındaki telefon görüşmesi ABD tarafının talebi üzerine gerçekleşti.
Taraflar, Ukrayna'daki durum da dahil karşılıklı çıkarları ilgilendiren konuları istişare etti.