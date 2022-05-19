https://tr.sputniknews.com/20220519/rusya-ve-abd-genelkurmay-baskanlari-ukraynadaki-durumu-ele-aldi-1056512155.html

Rusya ve ABD genelkurmay başkanları, Ukrayna'daki durumu ele aldı

Rusya ve ABD genelkurmay başkanları, Ukrayna'daki durumu ele aldı

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un ABD'li mevkidaşı Mark Milley'le telefon görüşmesi yaparak Ukrayna'daki durumu konuştuğu açıklandı. 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T18:23+0300

2022-05-19T18:23+0300

2022-05-19T18:30+0300

ukrayna krizi

rusya

abd

valeriy gerasimov

mark milley

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Gerasimov ile Milley arasındaki telefon görüşmesi ABD tarafının talebi üzerine gerçekleşti.Taraflar, Ukrayna'daki durum da dahil karşılıklı çıkarları ilgilendiren konuları istişare etti.

rusya

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rusya, abd, valeriy gerasimov, mark milley