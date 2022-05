Soylu'dan 'uyuşturucuyla mücadele' açıklaması: Her hafta 6 bin kişi gözaltına alınıyor

https://tr.sputniknews.com/20220519/soyludan-uyusturucuyla-mucadele-aciklamasi-her-hafta-6-bin-kisi-gozaltina-aliniyor--1056491318.html

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadelede gelinen son durumu anlattı. Soylu, "Uyuşturucu kaynaklı ölümlerde 'metamfetamin' görülme oranı beş... 19.05.2022, Sputnik Türkiye

Ankara'da dün düzenlenen Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı'nda gazetecilerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu madde metamfetaminle ilgili açıklamalarda bulundu.'Alarm durumuna geçildi'Sabah'ın haberine göre, en tehlikeli uyuşturucu maddelerin başında gelen metamfetamin konusunda Türkiye'nin alarm durumuna geçirildiğini belirten Bakan Soylu, "81 ile çok gizli ve çok kapsamlı genelgeyle metamfetamin konusunda uyarı yapıldı. Tüm güvenlik güçleri bu konuda duyarlı hale getirildi. Yaptığımız anketler sonrasında uyuşturucu kullanıcılarının metruk binalarda uyuşturucu kullandığını tespit ettik. Uyuşturucuyla mücadele konusunda bu binaların yıkımını sağladık" dedi. 'Dünya genelinde yüzde 43 arttı'Soylu, "Türkiye'de 2019'da 1 ton 42 kilogram metamfetamin yakalanırken 2020'de rakam 5 ton 528 kilogram oldu. 2019'da dünya genelinde ele geçirilen metamfetamin miktarı bir önceki yıla göre yüzde 43 arttı. 2015'te 54 ilde metamfetamin yakalaması görülürken, 2021'de tüm illerde metamfetamin yakalaması görüldü" diye konuştu.Bakan Soylu, tek başına metamfetamin kullanımından kaynaklanan ölümler 2016'da yüzde 1.4 iken, 2021'de bu oranın yüzde 35.6'ya çıktığını kaydeden Soylu, Avrupa'da milyon kişi başına ölüm oranı 2019'da 15 iken Türkiye'de bu sayının 6 kişi olduğunu belirtti. Soylu, "Sınırlarda aldığımız tedbirler, sahada yaptığımız çalışmalar, uluslararası operasyonlarla uyuşturucuyla mücadele Türkiye'ye giriş yapan eroinin yüzde 30'u Türkiye'ye gelirken kalanı yurtdışına sevk ediliyordu. 2020'de uyuşturucuyla mücadele konusunda 231 bin 652 şüpheli yakalanırken, 2021'de ise yüzde 27.2'lik artış ile 294 bin 604 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı. "Türkiye'de tam saha operasyonlar, diğer ülkelerle gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte uyuşturucu konusunda tavrımız nettir" diyen Soylu, şöyle devam etti: "Uyuşturucu mücadelemizde 2016'dan 2021'e operasyon sayısı olarak 81 bin 222'den 215 bin 771'e çıkmış, gözaltı sayısı ise 114 bin 276'dan 294 bin 604'e yükselmiştir. Türkiye, 2019 ve 2021 yıllarında ayrı ayrı 20 tonun üzerinde eroin ele geçirmiş ve bu da son 10 yılın en büyük miktarlarıdır." Soylu, 2017'den 2021 sonuna kadar suç işlemek amacıyla örgüt kurarak uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işleyen 945 uyuşturucu suç organizasyonunun çökertildiğini, 9 bin 633 şüphelinin de yakalandığını açıkladı.'Toplamda 106 bin 37 tutuklu ve hükümlü bulunuyor'Türkiye gazetesinin aktardığına göre, "Uyuşturucu ile kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz. Her hafta ortalama 6 bin kişi gözaltını alınıyor" diyen Soylu şunları söyledi: "Geçtiğimiz yıl yakalanan şüphelilerin 26 bin 788’i tutuklandı. Uyuşturucu suçlarından cezaevlerinde 3 bin 982’si kadın ve 200’ü çocuk olmak üzere toplamda 106 bin 37 tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Bunun çok büyük bölümü, yüzde 90’ın üzerinde diyebiliriz, uyuşturucu satıcısı. Ayrıca 2016- 2021 yıllarında 945 suç çetesi çökertildi. Bu operasyonlarda 9 bin 633 şüpheli yakalandı. Uyuşturucuyla mücadelede atık su analizi de yapılıyor. İllerin kanalizasyon sistemlerinden alınan örneklerle hangi uyuşturucu maddenin kullanımının yaygın olduğu belirlenebiliyor."'Bir baron daha şu anda gözaltına alındı'Toplantı sırasında kendisine bir not iletilmesinin ardından İçişleri Bakanı Soylu, "Bir baron daha şu anda gözaltında bugün itibarıyla. Uzun süredir peşindeydik, Urfi Çetinkaya'nın kardeşi. Urfi Çetinkaya'nın kardeşi şu an gözaltında. Uzun zamandır buna da projeli operasyon yapıyoruz." bilgisini paylaştı.

