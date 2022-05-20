Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20220520/abd-ulusal-guvenlik-danismani-sullivan-turkiyenin-finlandiya-ve-isvec-endiseleri-cozulebilir-1056519579.html
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç endişeleri çözülebilir
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç endişeleri çözülebilir
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T00:00+0300
2022-05-20T00:03+0300
abd
türkiye
isveç
finlandiya
jake sullivan
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1056519554_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5a75b149d2fd717eedec33ab930c27a4.jpg
Sullivan, Biden'ın Güney Kore ve Japonya ziyareti esnasında başkanlık uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün İsveç ve Finlandiya liderleri ile bir araya geldiğine işaret eden Sullivan, ABD'nin söz konusu iki ülkenin NATO üyelik sürecine desteğinin tam olduğunu vurguladı.Sullivan, Türkiye'nin söz konusu iki ülkenin NATO üyelik sürecine ilişkin duruşu konusunda ise "Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer yetkililer tarafından dile getirilen endişelerinin konuşulup çözülebileceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.Kendisinin dün mevkidaşı İbrahim Kalın ile, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü anımsatan Blinken, "Bugün de hem Finlandiya Cumhurbaşkanı hem de İsveç Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibiyle doğrudan görüşme niyetinde olduklarını söyledi ve ekipler görüşmeye devam edecek." ifadesini kullandı.Sullivan, konunun çözümü için ABD'nin doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşma niyetinin olmadığını bu konunun esasında Türkiye ile Finlandiya ve İsveç arasında çözülmesi gereken bir konu olduğunu dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220519/isvec-genelkurmay-baskanindan-nato-uyelik-sureci-aciklamasi-sorunlar-olacak-tartisilacak-1056519156.html
isveç
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1056519554_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_df0863241e0dd709fe757297a977d9df.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, türkiye, isveç, finlandiya, jake sullivan, nato

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç endişeleri çözülebilir

00:00 20.05.2022 (güncellendi: 00:03 20.05.2022)
© AP Photo / Susan WalshABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Abone olTelegram
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği güvenlik endişelerinin çözülebileceğini söyledi.
Sullivan, Biden'ın Güney Kore ve Japonya ziyareti esnasında başkanlık uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün İsveç ve Finlandiya liderleri ile bir araya geldiğine işaret eden Sullivan, ABD'nin söz konusu iki ülkenin NATO üyelik sürecine desteğinin tam olduğunu vurguladı.
Sullivan, Türkiye'nin söz konusu iki ülkenin NATO üyelik sürecine ilişkin duruşu konusunda ise "Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer yetkililer tarafından dile getirilen endişelerinin konuşulup çözülebileceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.
Kendisinin dün mevkidaşı İbrahim Kalın ile, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü anımsatan Blinken, "Bugün de hem Finlandiya Cumhurbaşkanı hem de İsveç Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibiyle doğrudan görüşme niyetinde olduklarını söyledi ve ekipler görüşmeye devam edecek." ifadesini kullandı.
Sullivan, konunun çözümü için ABD'nin doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşma niyetinin olmadığını bu konunun esasında Türkiye ile Finlandiya ve İsveç arasında çözülmesi gereken bir konu olduğunu dile getirdi.
İsveç Genelkurmay Başkanı Micael Byden - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
İsveç Genelkurmay Başkanından NATO üyelik süreci açıklaması: Sorunlar olacak, tartışılacak
Dün, 23:37
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала