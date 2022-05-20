https://tr.sputniknews.com/20220520/almanyayi-hortum-vurdu-30-yarali-1056550533.html
Almanya’yı hortum vurdu: 30 yaralı
Almanya’yı hortum vurdu: 30 yaralı
Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde meydana gelen hortum nedeniyle 10’u ağır olmak üzere 30’dan fazla kişinin yaralandığı açıklandı. 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T22:19+0300
2022-05-20T22:19+0300
2022-05-20T22:19+0300
dünya
almanya
kuzey ren-vestfalya
hortum
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Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde hortum meydana geldi. Eyalet polisi hortum nedeniyle 10’u ağır olmak üzere 30’dan fazla kişinin yaralandığı açıklandı. Polis ayrıca bölge sakinlerine evlerinde kalma çağrısında bulundu. Elde edilen görüntülerde hortum nedeniyle eşyaların uçtuğu görülürken yetkililer, hortum nedeniyle Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Paderborn şehri ve Lippstadt şehrinde büyük hasar meydana geldiğini belirtti.
almanya
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almanya, kuzey ren-vestfalya, hortum
Almanya’yı hortum vurdu: 30 yaralı
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Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde meydana gelen hortum nedeniyle 10’u ağır olmak üzere 30’dan fazla kişinin yaralandığı açıklandı.
Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde hortum meydana geldi. Eyalet polisi hortum nedeniyle 10’u ağır olmak üzere 30’dan fazla kişinin yaralandığı açıklandı.
Polis ayrıca bölge sakinlerine evlerinde kalma çağrısında bulundu.
Elde edilen görüntülerde hortum nedeniyle eşyaların uçtuğu görülürken yetkililer, hortum nedeniyle Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Paderborn şehri ve Lippstadt şehrinde büyük hasar meydana geldiğini belirtti.