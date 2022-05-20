https://tr.sputniknews.com/20220520/bursada-yakalanan-isidli-3-terorist-tutuklandi-1056548610.html

Bursa'da yakalanan IŞİD'li 3 terörist tutuklandı

Bursa'da yakalanan IŞİD'li 3 terörist tutuklandı

Bursa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan IŞİD'li yabancı uyruklu 3 terörist, tutuklandı. 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T20:17+0300

2022-05-20T20:17+0300

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türkiye

işid

bursa

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan IŞİD mensubu Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye getirilen bu 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2021'de Çorum'da yakalanarak adli mercilerce tutuklanan yabancı uyruklu "Muhammed Elali" adlı örgüt mensubunun ikametinde ele geçirilen dijital ve materyaller üzerinde yapılan incelemeler sonrası Bursa'da başlatılan operasyonda 3 IŞİD'li gözaltına alınmıştı.

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işid, bursa