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Bursa'da yakalanan IŞİD'li 3 terörist tutuklandı
Bursa'da yakalanan IŞİD'li 3 terörist tutuklandı
Bursa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan IŞİD'li yabancı uyruklu 3 terörist, tutuklandı. 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T20:17+0300
2022-05-20T20:17+0300
2022-05-20T20:33+0300
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan IŞİD mensubu Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye getirilen bu 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2021'de Çorum'da yakalanarak adli mercilerce tutuklanan yabancı uyruklu "Muhammed Elali" adlı örgüt mensubunun ikametinde ele geçirilen dijital ve materyaller üzerinde yapılan incelemeler sonrası Bursa'da başlatılan operasyonda 3 IŞİD'li gözaltına alınmıştı.
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işid, bursa
Bursa'da yakalanan IŞİD'li 3 terörist tutuklandı
20:17 20.05.2022 (güncellendi: 20:33 20.05.2022) Abone ol
Bursa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan IŞİD'li yabancı uyruklu 3 terörist, tutuklandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan IŞİD mensubu Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye getirilen bu 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2021'de Çorum'da yakalanarak adli mercilerce tutuklanan yabancı uyruklu "Muhammed Elali" adlı örgüt mensubunun ikametinde ele geçirilen dijital ve materyaller üzerinde yapılan incelemeler sonrası Bursa'da başlatılan operasyonda 3 IŞİD'li gözaltına alınmıştı.