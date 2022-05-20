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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220520/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056524597.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne yükselişle başladı ve 20 Mayıs sabahında 15.90 lira bandının üzerinde yer alıyor. 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T09:22+0300
2022-05-20T09:22+0300
ekonomi
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gram altın
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Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 15.9353 lira, satış fiyatı 15.9453 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 16.8504 lira alış fiyatı, 16.8570 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.İngiliz sterlininde ise alış fiyatı 19.7984 lira, satış fiyatı 19.8974 lira seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, uluslararası piyasada 1843 dolar seviyesinde işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Gram altın 944 lira,Çeyrek altın 1549 lira,Yarım altın 3098 lira,Tam altın 6177 liradan el değiştiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220518/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056462663.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, çeyrek altın, gram altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:22 20.05.2022
© REUTERS / Rick WilkingDolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
© REUTERS / Rick Wilking
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Dolar güne yükselişle başladı ve 20 Mayıs sabahında 15.90 lira bandının üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 15.9353 lira, satış fiyatı 15.9453 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 16.8504 lira alış fiyatı, 16.8570 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
İngiliz sterlininde ise alış fiyatı 19.7984 lira, satış fiyatı 19.8974 lira seviyesinde yer alıyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Ons altın fiyatı, uluslararası piyasada 1843 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
Gram altın 944 lira,
Çeyrek altın 1549 lira,
Yarım altın 3098 lira,
Tam altın 6177 liradan el değiştiriyor.
Altın bilezik - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
18 Mayıs, 09:19
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