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Ekonomik krizin girdabındaki Sri Lanka'da yakıt sıkıntısı nedeniyle okullar kapatıldı
Ekonomik krizin girdabındaki Sri Lanka'da yakıt sıkıntısı nedeniyle okullar kapatıldı
Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle mücadele eden Sri Lanka'da akaryakıt kıtlığı nedeniyle bugün okullar kapatıldı ve kamu görevlilerinden işe gelmemeleri... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T10:09+0300
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ekonomi
sri lanka
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Sri Lanka Kamu Yönetimi Bakanlığı, temel hizmetleri sürdürenler haricindeki kamu görevlilerinin, ülke genelinde 'mevcut yakıt sıkıntısı ve ulaşım tesislerindeki sorunlar nedeniyle' bugün işe gelmemelerini istedi. Artan yakıt sıkıntısı nedeniyle devlet okulları ve özel okullar da kapatıldı. Ülke genelinde binlerce kişi, akaryakıt istasyonlarında günlerdir yakıt kuyruklarında bekliyor. Sri Lanka, dün ilk kez vadesi dolan borcunu ödeyemeyerek temerrüde düşmüştü. Merkez Bankası Başkanı Nandalal Weerasinghe, bireylerin ellerinde tutabileceği döviz miktarının 15 binden 10 bin dolara düşürüleceğini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220519/sri-lanka-tarihinde-ilk-kez-vadesi-gelen-borcunu-odeyemeyerek-temerrude-dustu-1056508494.html
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Ekonomik krizin girdabındaki Sri Lanka'da yakıt sıkıntısı nedeniyle okullar kapatıldı

10:09 20.05.2022 (güncellendi: 10:12 20.05.2022)
© AP Photo / Eranga JayawardenaSri Lanka- Yakıt
Sri Lanka- Yakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardena
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Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle mücadele eden Sri Lanka'da akaryakıt kıtlığı nedeniyle bugün okullar kapatıldı ve kamu görevlilerinden işe gelmemeleri istendi.
Sri Lanka Kamu Yönetimi Bakanlığı, temel hizmetleri sürdürenler haricindeki kamu görevlilerinin, ülke genelinde 'mevcut yakıt sıkıntısı ve ulaşım tesislerindeki sorunlar nedeniyle' bugün işe gelmemelerini istedi.
Artan yakıt sıkıntısı nedeniyle devlet okulları ve özel okullar da kapatıldı.
Ülke genelinde binlerce kişi, akaryakıt istasyonlarında günlerdir yakıt kuyruklarında bekliyor. Sri Lanka, dün ilk kez vadesi dolan borcunu ödeyemeyerek temerrüde düşmüştü. Merkez Bankası Başkanı Nandalal Weerasinghe, bireylerin ellerinde tutabileceği döviz miktarının 15 binden 10 bin dolara düşürüleceğini açıklamıştı.
Sri Lanka - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
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Sri Lanka, tarihinde ilk kez temerrüde düştü
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