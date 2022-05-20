https://tr.sputniknews.com/20220520/ekonomik-krizin-girdabindaki-sri-lankada-yakit-sikintisi-nedeniyle-okullar-kapatildi--1056526104.html

Ekonomik krizin girdabındaki Sri Lanka'da yakıt sıkıntısı nedeniyle okullar kapatıldı

Ekonomik krizin girdabındaki Sri Lanka'da yakıt sıkıntısı nedeniyle okullar kapatıldı

Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle mücadele eden Sri Lanka'da akaryakıt kıtlığı nedeniyle bugün okullar kapatıldı ve kamu görevlilerinden işe gelmemeleri... 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T10:09+0300

2022-05-20T10:09+0300

2022-05-20T10:12+0300

ekonomi

sri lanka

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Sri Lanka Kamu Yönetimi Bakanlığı, temel hizmetleri sürdürenler haricindeki kamu görevlilerinin, ülke genelinde 'mevcut yakıt sıkıntısı ve ulaşım tesislerindeki sorunlar nedeniyle' bugün işe gelmemelerini istedi. Artan yakıt sıkıntısı nedeniyle devlet okulları ve özel okullar da kapatıldı. Ülke genelinde binlerce kişi, akaryakıt istasyonlarında günlerdir yakıt kuyruklarında bekliyor. Sri Lanka, dün ilk kez vadesi dolan borcunu ödeyemeyerek temerrüde düşmüştü. Merkez Bankası Başkanı Nandalal Weerasinghe, bireylerin ellerinde tutabileceği döviz miktarının 15 binden 10 bin dolara düşürüleceğini açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220519/sri-lanka-tarihinde-ilk-kez-vadesi-gelen-borcunu-odeyemeyerek-temerrude-dustu-1056508494.html

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