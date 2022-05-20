Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220520/rus-komedyenlerin-islettigi-bush-natonun-genislemeyecegi-sozunu-niye-tutmadiklarini-acikladi-1056540242.html
Rus komedyenlerin işlettiği Bush, 'NATO'nun genişlemeyeceği' sözünü niye tutmadıklarını açıkladı
Rus komedyenlerin işlettiği Bush, 'NATO'nun genişlemeyeceği' sözünü niye tutmadıklarını açıkladı
Ukrayna'dan söz ettiğini sanırken, Freudyen dil sürçmesiyle bizzat sorumlu olduğu Irak işgaline 'tamamen haksız ve vahşi' demesiyle gündem olan George W. Bush... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T19:05+0300
2022-05-20T19:10+0300
ukrayna krizi
george bush
vovan
lexus
trolleme
şaka
vladimir zelenskiy
vladimir putin
rusya
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103650/19/1036501981_0:196:3083:1930_1920x0_80_0_0_6b7ffb02b30fcf0a52e3a1e2ab7244a4.jpg
Batılı siyasileri, şöhretleri ve diğer önde gelenleri işletmeleriyle tanınan Rus komedyenler Vladimir Kuznetsov (Vovan) ile Aleksey Stolyarov (Lexus), 43. ABD Başkanı'nı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy olduklarına inandırarak konuşturduklarını duyurdu. NATO'nun doğuya genişlemesinin ikinci dalgasında ve 2004'teki ilk Ukrayna krizinde önemli rol oynayan George W. Bush, Rus komedyenlere, 'Washington'ın NATO'nun doğuya doğru genişlemesi konusunda Moskova'ya verdiği sözü değişen koşullar nedeniyle tutmadığını ve kendi yönetiminin her zaman Ukrayna'nın Batı ittifakına katıldığını görmek istediğini' söyledi. 'Putin çok değişti'Perşembe günü bir Rus eğitim forumunda kısmen yayımlanan röportajda, "Rusya'yı NATO'nun sınırında istedim, Ukrayna'yı NATO'ya dahil etmek istedim" diyen Bush, “Bir süre Rusya'nın daha işbirlikçi olacağını düşündüm. Ve sonra [Vladimir] Putin dramatik şekilde değişti” izlenimini aktardı.'Esnek olmalı, zamana ayak uydurmalıyız'"Ukrayna'nın AB'de ve NATO'da olması gerektiğini hissettim" vurgusunu yapan oğul Bush, babasının başkanlığı döneminin dışişleri bakanı James Baker'ın 1990'da son Sovyet lideri Mihail Gorbaçov'a ittifakın doğuya doğru genişletmeyeceği sözünü verdiğine dair Moskova'nın savı hatırlatıldığında şöyle konuştu:"Bak, zaman değişiyor. Baker'ın babamın dışişleri bakanı olması yıllar önceydi, yani ABD esnek olmalı, zamana ayak uydurmalı. İşte bu yüzden şimdi ülkenize desteğimizi gösterme çabasındasınız."Kosova'nın taşlarının Donbass'ın yolunu döşemesine şaştıUkrayna'daki çatışmanın aslında Batı-Rusya ihtilafı olduğu hissiyatına katılıp katılmadığı sorulduğunda, sert şekilde "Evet" yanıtını veren Bush, Kosova'nın kendi kaderini tayin hakkı üzerinden Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığının ABD tarafından tanınmasının, Rusya'nın Donbass'taki cumhuriyetleri tanımasının yolunu açtığı söylenince bir süre afalladı. Ardından "Eğer galip gelirseniz veya galip geldiğiniz zaman, bu çeşit meselelerin çoğu masadan kalkar" dedi. 'Soru şu ki, ihtiyacın olan yardımı almaya devam edecek misin?'Zelenskiy sandığı Rus komedyenlere "Görevin mümkün olduğu kadar çok Rus askerini yok etmek ve soru şu ki, ihtiyacın olan yardımı almaya devam edecek misin? Ve kesinlikle öyle olmasını umuyorum" diye hitap eden 43. Başkan, 'Ukrayna'nın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için öncülük etmeye devam etmenin ABD için çok önemli olduğunu' dile getirdi. Bush'un başkanlık dönemi olan 2004 yılında Estonya, Letonya, Litvanya Bulgaristan, Romanya, Slovakya ve Slovenya'nın katılımıyla NATO'nun Soğuk Savaş sonrası genişlemesinin ikinci dalgası gerçekleşmişti. 1999 ve 2020 yılları arasında feshedilmiş Varşova Paktı, eski Yugoslavya, eski SSCB'den 14 ülke, NATO'ya dahil edildi. ABD'nin liderliğindeki askeri ittifak, 2008'deki Bükreş zirvesinde, Ukrayna ve Gürcistan'ın nihai NATO üyeliği heveslerinin 'tanındığı' açıklandı. 10 yıldan uzun süredir Batı'nın önde gelen isimlerini trolleyen Vovan-Lexus ikilisinin Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace ve İçişleri Bakanı Priti Patel'in Londra'nın Ukrayna'ya verdiği gizli askeri desteğin gerçek boyutunu ve Rus kodamanlarının Londra'daki mülklerine el koyup onları Ukrayna'nın siyasi elitlerine devretme planlarını itiraf ettikleri samimi sohbetlerinin videolarını yayımlamalarının ardından, martta YouTube kanalları kapatılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220519/bush-iraka-tamamen-haksiz-ve-vahsi-bir-isgal-baslatma-karari-pardon-ukrayna-demek-istiyorum-1056495477.html
https://tr.sputniknews.com/20151105/elton-john-rusya-putin-1018825352.html
https://tr.sputniknews.com/20160212/rusya-erdogan-telefon-sakasi-ukrayna-vovan-lexus-1020832813.html
https://tr.sputniknews.com/20201125/rus-komedyenler-bu-kez-greta-thunberg-taklidiyle-justin-trudeauyu-kandirdi-1043288204.html
https://tr.sputniknews.com/20210420/rus-komedyenler-abdli-senator-ben-cardine-kralice-ii-elizabethe-yaptirim-uygulamasini-onerdi-1044313643.html
rusya
ukrayna
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103650/19/1036501981_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eccbc0d28669d4f290983dbd72578f3b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
george bush, vovan, lexus, trolleme, şaka, vladimir zelenskiy, vladimir putin, rusya, ukrayna, abd, nato

Rus komedyenlerin işlettiği Bush, 'NATO'nun genişlemeyeceği' sözünü niye tutmadıklarını açıkladı

19:05 20.05.2022 (güncellendi: 19:10 20.05.2022)
© Sputnik / Yuryi Abramochkin / Fotoğraf bankasına gir Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov ve ABD'nin 41. Başkanı George H. W. Bush
 Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov ve ABD'nin 41. Başkanı George H. W. Bush - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
© Sputnik / Yuryi Abramochkin
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Ukrayna'dan söz ettiğini sanırken, Freudyen dil sürçmesiyle bizzat sorumlu olduğu Irak işgaline 'tamamen haksız ve vahşi' demesiyle gündem olan George W. Bush, Rus komedyenler tarafından işletildiği de ortaya çıktı.
Batılı siyasileri, şöhretleri ve diğer önde gelenleri işletmeleriyle tanınan Rus komedyenler Vladimir Kuznetsov (Vovan) ile Aleksey Stolyarov (Lexus), 43. ABD Başkanı'nı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy olduklarına inandırarak konuşturduklarını duyurdu.
George Bush - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
Ukrayna krizi
Bush: Irak'a tamamen haksız ve vahşi bir işgal başlatma kararı, pardon, Ukrayna demek istiyorum
Dün, 11:37
NATO'nun doğuya genişlemesinin ikinci dalgasında ve 2004'teki ilk Ukrayna krizinde önemli rol oynayan George W. Bush, Rus komedyenlere, 'Washington'ın NATO'nun doğuya doğru genişlemesi konusunda Moskova'ya verdiği sözü değişen koşullar nedeniyle tutmadığını ve kendi yönetiminin her zaman Ukrayna'nın Batı ittifakına katıldığını görmek istediğini' söyledi.

'Putin çok değişti'

Perşembe günü bir Rus eğitim forumunda kısmen yayımlanan röportajda, "Rusya'yı NATO'nun sınırında istedim, Ukrayna'yı NATO'ya dahil etmek istedim" diyen Bush, “Bir süre Rusya'nın daha işbirlikçi olacağını düşündüm. Ve sonra [Vladimir] Putin dramatik şekilde değişti” izlenimini aktardı.

'Esnek olmalı, zamana ayak uydurmalıyız'

"Ukrayna'nın AB'de ve NATO'da olması gerektiğini hissettim" vurgusunu yapan oğul Bush, babasının başkanlığı döneminin dışişleri bakanı James Baker'ın 1990'da son Sovyet lideri Mihail Gorbaçov'a ittifakın doğuya doğru genişletmeyeceği sözünü verdiğine dair Moskova'nın savı hatırlatıldığında şöyle konuştu:
"Bak, zaman değişiyor. Baker'ın babamın dışişleri bakanı olması yıllar önceydi, yani ABD esnek olmalı, zamana ayak uydurmalı. İşte bu yüzden şimdi ülkenize desteğimizi gösterme çabasındasınız."
Elton John - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2015
YAŞAM
Elton John: Putin'le konuşmaktan şeref duydum
5 Kasım 2015, 10:25

Kosova'nın taşlarının Donbass'ın yolunu döşemesine şaştı

Ukrayna'daki çatışmanın aslında Batı-Rusya ihtilafı olduğu hissiyatına katılıp katılmadığı sorulduğunda, sert şekilde "Evet" yanıtını veren Bush, Kosova'nın kendi kaderini tayin hakkı üzerinden Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığının ABD tarafından tanınmasının, Rusya'nın Donbass'taki cumhuriyetleri tanımasının yolunu açtığı söylenince bir süre afalladı. Ardından "Eğer galip gelirseniz veya galip geldiğiniz zaman, bu çeşit meselelerin çoğu masadan kalkar" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2016
DÜNYA
Rus komedyenler bu kez de Erdoğan'ı 'kandırdı'
12 Şubat 2016, 13:08

'Soru şu ki, ihtiyacın olan yardımı almaya devam edecek misin?'

Zelenskiy sandığı Rus komedyenlere "Görevin mümkün olduğu kadar çok Rus askerini yok etmek ve soru şu ki, ihtiyacın olan yardımı almaya devam edecek misin? Ve kesinlikle öyle olmasını umuyorum" diye hitap eden 43. Başkan, 'Ukrayna'nın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için öncülük etmeye devam etmenin ABD için çok önemli olduğunu' dile getirdi.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2020
DÜNYA
Rus komedyenler bu kez ‘Greta Thunberg’ taklidiyle Justin Trudeau’yu kandırdı
25 Kasım 2020, 15:54
Bush'un başkanlık dönemi olan 2004 yılında Estonya, Letonya, Litvanya Bulgaristan, Romanya, Slovakya ve Slovenya'nın katılımıyla NATO'nun Soğuk Savaş sonrası genişlemesinin ikinci dalgası gerçekleşmişti.
1999 ve 2020 yılları arasında feshedilmiş Varşova Paktı, eski Yugoslavya, eski SSCB'den 14 ülke, NATO'ya dahil edildi. ABD'nin liderliğindeki askeri ittifak, 2008'deki Bükreş zirvesinde, Ukrayna ve Gürcistan'ın nihai NATO üyeliği heveslerinin 'tanındığı' açıklandı.
Ben Cardin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2021
YAŞAM
Rus komedyenler, ABD’li senatör Ben Cardin’e Kraliçe II. Elizabeth’e yaptırım uygulamasını önerdi
20 Nisan 2021, 02:28
10 yıldan uzun süredir Batı'nın önde gelen isimlerini trolleyen Vovan-Lexus ikilisinin Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace ve İçişleri Bakanı Priti Patel'in Londra'nın Ukrayna'ya verdiği gizli askeri desteğin gerçek boyutunu ve Rus kodamanlarının Londra'daki mülklerine el koyup onları Ukrayna'nın siyasi elitlerine devretme planlarını itiraf ettikleri samimi sohbetlerinin videolarını yayımlamalarının ardından, martta YouTube kanalları kapatılmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала