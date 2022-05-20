https://tr.sputniknews.com/20220520/rus-komedyenlerin-islettigi-bush-natonun-genislemeyecegi-sozunu-niye-tutmadiklarini-acikladi-1056540242.html

Rus komedyenlerin işlettiği Bush, 'NATO'nun genişlemeyeceği' sözünü niye tutmadıklarını açıkladı

Rus komedyenlerin işlettiği Bush, 'NATO'nun genişlemeyeceği' sözünü niye tutmadıklarını açıkladı

Ukrayna'dan söz ettiğini sanırken, Freudyen dil sürçmesiyle bizzat sorumlu olduğu Irak işgaline 'tamamen haksız ve vahşi' demesiyle gündem olan George W. Bush... 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T19:05+0300

2022-05-20T19:05+0300

2022-05-20T19:10+0300

ukrayna krizi

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vovan

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Batılı siyasileri, şöhretleri ve diğer önde gelenleri işletmeleriyle tanınan Rus komedyenler Vladimir Kuznetsov (Vovan) ile Aleksey Stolyarov (Lexus), 43. ABD Başkanı'nı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy olduklarına inandırarak konuşturduklarını duyurdu. NATO'nun doğuya genişlemesinin ikinci dalgasında ve 2004'teki ilk Ukrayna krizinde önemli rol oynayan George W. Bush, Rus komedyenlere, 'Washington'ın NATO'nun doğuya doğru genişlemesi konusunda Moskova'ya verdiği sözü değişen koşullar nedeniyle tutmadığını ve kendi yönetiminin her zaman Ukrayna'nın Batı ittifakına katıldığını görmek istediğini' söyledi. 'Putin çok değişti'Perşembe günü bir Rus eğitim forumunda kısmen yayımlanan röportajda, "Rusya'yı NATO'nun sınırında istedim, Ukrayna'yı NATO'ya dahil etmek istedim" diyen Bush, “Bir süre Rusya'nın daha işbirlikçi olacağını düşündüm. Ve sonra [Vladimir] Putin dramatik şekilde değişti” izlenimini aktardı.'Esnek olmalı, zamana ayak uydurmalıyız'"Ukrayna'nın AB'de ve NATO'da olması gerektiğini hissettim" vurgusunu yapan oğul Bush, babasının başkanlığı döneminin dışişleri bakanı James Baker'ın 1990'da son Sovyet lideri Mihail Gorbaçov'a ittifakın doğuya doğru genişletmeyeceği sözünü verdiğine dair Moskova'nın savı hatırlatıldığında şöyle konuştu:"Bak, zaman değişiyor. Baker'ın babamın dışişleri bakanı olması yıllar önceydi, yani ABD esnek olmalı, zamana ayak uydurmalı. İşte bu yüzden şimdi ülkenize desteğimizi gösterme çabasındasınız."Kosova'nın taşlarının Donbass'ın yolunu döşemesine şaştıUkrayna'daki çatışmanın aslında Batı-Rusya ihtilafı olduğu hissiyatına katılıp katılmadığı sorulduğunda, sert şekilde "Evet" yanıtını veren Bush, Kosova'nın kendi kaderini tayin hakkı üzerinden Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığının ABD tarafından tanınmasının, Rusya'nın Donbass'taki cumhuriyetleri tanımasının yolunu açtığı söylenince bir süre afalladı. Ardından "Eğer galip gelirseniz veya galip geldiğiniz zaman, bu çeşit meselelerin çoğu masadan kalkar" dedi. 'Soru şu ki, ihtiyacın olan yardımı almaya devam edecek misin?'Zelenskiy sandığı Rus komedyenlere "Görevin mümkün olduğu kadar çok Rus askerini yok etmek ve soru şu ki, ihtiyacın olan yardımı almaya devam edecek misin? Ve kesinlikle öyle olmasını umuyorum" diye hitap eden 43. Başkan, 'Ukrayna'nın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için öncülük etmeye devam etmenin ABD için çok önemli olduğunu' dile getirdi. Bush'un başkanlık dönemi olan 2004 yılında Estonya, Letonya, Litvanya Bulgaristan, Romanya, Slovakya ve Slovenya'nın katılımıyla NATO'nun Soğuk Savaş sonrası genişlemesinin ikinci dalgası gerçekleşmişti. 1999 ve 2020 yılları arasında feshedilmiş Varşova Paktı, eski Yugoslavya, eski SSCB'den 14 ülke, NATO'ya dahil edildi. ABD'nin liderliğindeki askeri ittifak, 2008'deki Bükreş zirvesinde, Ukrayna ve Gürcistan'ın nihai NATO üyeliği heveslerinin 'tanındığı' açıklandı. 10 yıldan uzun süredir Batı'nın önde gelen isimlerini trolleyen Vovan-Lexus ikilisinin Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace ve İçişleri Bakanı Priti Patel'in Londra'nın Ukrayna'ya verdiği gizli askeri desteğin gerçek boyutunu ve Rus kodamanlarının Londra'daki mülklerine el koyup onları Ukrayna'nın siyasi elitlerine devretme planlarını itiraf ettikleri samimi sohbetlerinin videolarını yayımlamalarının ardından, martta YouTube kanalları kapatılmıştı.

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https://tr.sputniknews.com/20160212/rusya-erdogan-telefon-sakasi-ukrayna-vovan-lexus-1020832813.html

https://tr.sputniknews.com/20201125/rus-komedyenler-bu-kez-greta-thunberg-taklidiyle-justin-trudeauyu-kandirdi-1043288204.html

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