https://tr.sputniknews.com/20220520/rus-moda-tasarimcisi-sadriyeva-rusya-her-zaman-yeni-turk-markalarini-gormekten-cok-mutlu-oluyor-1056550027.html

Rus moda tasarımcısı Sadriyeva: Rusya her zaman yeni Türk markalarını görmekten çok mutlu oluyor

Rus moda tasarımcısı Sadriyeva: Rusya her zaman yeni Türk markalarını görmekten çok mutlu oluyor

Tataristan’ın başkenti Kazan’da, İslam aleminin en önemli ekonomik olaylarından biri olan uluslararası Rusya-İslam Alemi: KazanSummit 2022 forumu başladı. 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T21:59+0300

2022-05-20T21:59+0300

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Bu yılki programın iş programının ana konusu, işbirlikçi tüketim ekonomisi ve helal üretimin genel yararı oldu. Etkinlik kapsamında ayrıca Russia Halal Expo 2022 fuarı, Makine Yapımı Forumu, Dünya Helal Günü ve İdil Ön Bulgarları’nın İslam’ı kabulünün 1100. yıldönümüyle ilgili etkinlikler düzenleniyor.Forum sırasında ayrıca Rusya ve İİT ülkeleri arasında moda alanındaki işbirliğiyle ilgili konular ele alındı. Modest Fashion (mütevazı moda) alanındaki Rusya-Türkiye işbirliğine odak noktasındaydı. Modest Russia Platformu Başkanı ve İslami Moda ve Tasarım Konseyi (IFDC) Rusya Başkanı Dilyara Sadriyeva, Sputnik’e açıklamasında, Rusya’nın Modest Fashion endüstrisinin Türkiye’yle uzun yıllara dayanan geniş kapsamlı bağlara dikkat çekti.Sadriyeva’nın sözlerine göre, Rusya’da her zaman yeni Türk markalarını görmekten büyük mutluluk duyuyorlar.

https://tr.sputniknews.com/20220520/turk-sirketleri-rus-teknolojilerini-turkiyede-uretmeye-buyuk-ilgi-gosteriyor-1056545269.html

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Amur Gadjiev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

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kazan, tataristan