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https://tr.sputniknews.com/20220520/rus-moda-tasarimcisi-sadriyeva-rusya-her-zaman-yeni-turk-markalarini-gormekten-cok-mutlu-oluyor-1056550027.html
Rus moda tasarımcısı Sadriyeva: Rusya her zaman yeni Türk markalarını görmekten çok mutlu oluyor
Rus moda tasarımcısı Sadriyeva: Rusya her zaman yeni Türk markalarını görmekten çok mutlu oluyor
Tataristan’ın başkenti Kazan’da, İslam aleminin en önemli ekonomik olaylarından biri olan uluslararası Rusya-İslam Alemi: KazanSummit 2022 forumu başladı. 20.05.2022, Sputnik Türkiye
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Bu yılki programın iş programının ana konusu, işbirlikçi tüketim ekonomisi ve helal üretimin genel yararı oldu. Etkinlik kapsamında ayrıca Russia Halal Expo 2022 fuarı, Makine Yapımı Forumu, Dünya Helal Günü ve İdil Ön Bulgarları’nın İslam’ı kabulünün 1100. yıldönümüyle ilgili etkinlikler düzenleniyor.Forum sırasında ayrıca Rusya ve İİT ülkeleri arasında moda alanındaki işbirliğiyle ilgili konular ele alındı. Modest Fashion (mütevazı moda) alanındaki Rusya-Türkiye işbirliğine odak noktasındaydı. Modest Russia Platformu Başkanı ve İslami Moda ve Tasarım Konseyi (IFDC) Rusya Başkanı Dilyara Sadriyeva, Sputnik’e açıklamasında, Rusya’nın Modest Fashion endüstrisinin Türkiye’yle uzun yıllara dayanan geniş kapsamlı bağlara dikkat çekti.Sadriyeva’nın sözlerine göre, Rusya’da her zaman yeni Türk markalarını görmekten büyük mutluluk duyuyorlar.
https://tr.sputniknews.com/20220520/turk-sirketleri-rus-teknolojilerini-turkiyede-uretmeye-buyuk-ilgi-gosteriyor-1056545269.html
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Rus moda tasarımcısı Sadriyeva: Rusya her zaman yeni Türk markalarını görmekten çok mutlu oluyor

21:59 20.05.2022 (güncellendi: 22:03 20.05.2022)
© SputnikModest Russia Platformu Başkanı ve İslami Moda ve Tasarım Konseyi (IFDC) Rusya Başkanı Dilyara Sadriyeva
Modest Russia Platformu Başkanı ve İslami Moda ve Tasarım Konseyi (IFDC) Rusya Başkanı Dilyara Sadriyeva - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
© Sputnik
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Amur Gadjiev
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Tataristan’ın başkenti Kazan’da, İslam aleminin en önemli ekonomik olaylarından biri olan uluslararası Rusya-İslam Alemi: KazanSummit 2022 forumu başladı.
Bu yılki programın iş programının ana konusu, işbirlikçi tüketim ekonomisi ve helal üretimin genel yararı oldu. Etkinlik kapsamında ayrıca Russia Halal Expo 2022 fuarı, Makine Yapımı Forumu, Dünya Helal Günü ve İdil Ön Bulgarları’nın İslam’ı kabulünün 1100. yıldönümüyle ilgili etkinlikler düzenleniyor.
Forum sırasında ayrıca Rusya ve İİT ülkeleri arasında moda alanındaki işbirliğiyle ilgili konular ele alındı. Modest Fashion (mütevazı moda) alanındaki Rusya-Türkiye işbirliğine odak noktasındaydı. Modest Russia Platformu Başkanı ve İslami Moda ve Tasarım Konseyi (IFDC) Rusya Başkanı Dilyara Sadriyeva, Sputnik’e açıklamasında, Rusya’nın Modest Fashion endüstrisinin Türkiye’yle uzun yıllara dayanan geniş kapsamlı bağlara dikkat çekti.
“Türkiye ile sadece bu alanda değil, genel olarak hafif sanayide uzun yıllara dayanan geniş kapsamlı bağlarımız var. Kumaş alımı konusunda, modanın hemen her alanında çeşitli ürünlerin üretimi konusunda Türk firmalarıyla işbirliği yapıyoruz. Modest Fashion endüstrisinde de Türkiye ile özel ilişkilere sahibiz. Çünkü kendi üreticimiz ortaya çıkmadan önce modest, kapalı ya da İslami dediğimiz kategorideki kıyafetlerin neredeyse tamamı büyük oranda Türkiye’den getiriliyordu.”
Sadriyeva’nın sözlerine göre, Rusya’da her zaman yeni Türk markalarını görmekten büyük mutluluk duyuyorlar.
“Ancak Türk üretici, Rus tüketicinin yeni zevklerini ve ihtiyaçlarını her zaman karşılayamadı. Modest Fashion alanında Rusya’nın kendi markaları ortaya çıkmaya başladı. Yine de kumaşların büyük bir kısmı Türkiye'den alınıyor. Bazı Rus markaları koleksiyonlarını Türkiye'de üretmeye çalıştı. Ancak zamanla Rusya'da üretim daha kârlı hale geldi ve bu şekilde üretimi kontrol etmek daha kolay. Ama Rusya'da yeni Türk markalarını görmekten her zaman çok mutluyuz. Türkiye, Modest Fashion kategorisinde çok çeşitli marka ve giyim koleksiyonlarına sahip. Türkiye, Modest Fashion giyim üretiminde liderlerden biri. Özellikle büyük mağazaların gitmesiyle Rusya’da boşlukların oluştuğu bugünlerde Rusya, Türk markalar için en cazip ve gelecek vaat eden pazar haline geldi.”
Tataristan’ın başkenti Kazan’da, İslam aleminin en önemli ekonomik olaylarından biri olan uluslararası Rusya-İslam Alemi: KazanSummit 2022 forumu başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
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‘Türk şirketleri, Rus teknolojilerini Türkiye’de üretmeye büyük ilgi gösteriyor’
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