'Türkiye’nin veto çıkışı yerinde, temel strateji yanlış olunca taktik adımlarla bir yere varılamaz'

“Türkiye’nin el üstünlüğü var. Şu anda çok kutupluluğa evrilen bir dünyada NATO’nun genişliyor görüntüsü vermesi bile Amerika açısından inanılmaz önemli, Avrupa açısından da aynı şekilde. Rusya’ya karşı ve bir sonraki aşamada Çin’e karşı NATO’yu kullanmaktan bahsediyorlar. Çin’e karşı NATO nasıl kullanılır bilemiyoruz. NATO bu kadar fazla üyeye dönüşürse, içinde parçalanmalar olması ihtimali her krizde biraz daha fazla artar. Ama bütün bunlara rağmen en azından görüntüde bir birlik sağlanması açısından önemli bunlar. Cumhurbaşkanı’nın söylediklerinin içinin dolması lazımdı. Siz bu veto kartını oynamaya kalkışmadan önce Türkiye olarak, Rusya’nın Suriye’ye askeri uçuşlarına kısıtlama getirdik. Bu kısıtlamaları kaldırsak, sonra bir heyet Rusya ile otursa, Suriye barışını görüşüyor olsa, aynı heyet aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasına gidecek yolu Rusya ile müzakere ediyor durumda olsa; bütün bunlar o zaman beraberinde başka şeyleri getirir. Batı dünyasından istediği şeylerde Türkiye’nin hiçbir hatası yok. Türkiye ne yaptı ki bunlar oldu? S-400 aldınız. Hindistan da aldı, NATO müttefiki de değil, niye yaptırım uygulamıyorsunuz? Tamamen Avrupa ve Amerika’nın derin devletinin Türkiye politikasından kaynaklanan önemli sorunları var burada. Ama bunlara rağmen yapabileceğimiz pek çok şey de var. Ama bunları yapıyoruz. Madem ki Suriye’de PKK-PYD’yi meşrulaştırıyorlar, niye Rusya aracılığıyla Suriye ile bir an önce bir uzlaşmaya doğru gidip Suriye devletinin istisnasız bütün toprakları üzerinde egemenliğini tesis edecek bir politikaya dönmüyoruz? Böylece niye Suriye, Türkiye ve Rusya, Amerika’nın orada yapmak istedikleri konusunda en azında psikolojik baskı oluşturmuyoruz? Bunları yapmadığınızda karşıda şöyle bir şey var, Biden açıklamalarında bizimle resmen dalga geçiyor. Türkiye veto kartını masaya sürdü. 'Ben Türkiye’ye gitmeyeceğim ama eminim ki iyi olacağız' diyor. Biden baygın baygın konuşuyor da dalga geçiyor bizimle. Veto ile ilgili olarak Türkiye ile bizzat kendisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istemediğini de söyledi.”