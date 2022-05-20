Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220520/zeybek-oynayan-1919-genc-ataturkun-imzasi-ile-siluetini-olusturdu-1056521413.html
Zeybek oynayan 1919 genç, Atatürk’ün imzası ile siluetini oluşturdu
Zeybek oynayan 1919 genç, Atatürk’ün imzası ile siluetini oluşturdu
Mersin'de Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 1919 genç aynı anda zeybek oynadı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun da katıldığı zeybeğin... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T01:11+0300
2022-05-20T01:11+0300
türkiye
mersin
19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı
mustafa kemal atatürk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1056521388_0:0:3310:1862_1920x0_80_0_0_41b6eea0951175d8e07a00686845d92d.jpg
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yurdun dört bir tarafında olduğu gibi Mersin’de de coşkulu kutlamalar düzenlendi. Erdemli Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinesinde Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 1919 gençle birlikte zeybek oynadı. Zeybek sonrası gençler Atatürk’ün imzası ile siluetini oluşturdu. Paylaşılan o anlar sosyal medyada da büyük beğeni topladı.1919 gençle aynı ruh ve heyecanla adım atmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Büyük Atatürk'ün sevdiği, büyük Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bayramı büyük Atatürk'ün yine en çok sevdiği oyunla bin 919 gencimizle birlikte yad ediyoruz, kutlu olsun" dedi.Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ise, “Ülkemizin sonsuza kadar yarışması için gençlerimiz hazır, inançlı. Biz de onlara güveniyoruz" ifadelerini kullandı.Milli Mücadele döneminin başlangıcı olan 19 Mayıs'ı Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği oyun olan zeybekle karşıladıklarını belirten gençler ise, güzel bir etkinlik olduğunu, tüm emek ve uğraşlara değdiğini dile getirdiler. Gençler, Atatürk'ün yolunda yürüdüklerini sözlerine eklediler.
türkiye
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1056521388_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_db9c0c420d95fd51d37264bc76379902.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mersin, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, mustafa kemal atatürk

Zeybek oynayan 1919 genç, Atatürk’ün imzası ile siluetini oluşturdu

01:11 20.05.2022
© İHA / HÜSEYİN YILDIZMersin'de Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 1919 genç aynı anda zeybek oynadı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun da katıldığı zeybeğin ardından gençler Atatürk’ün imzası ile siluetini oluşturdu.
Mersin'de Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 1919 genç aynı anda zeybek oynadı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun da katıldığı zeybeğin ardından gençler Atatürk’ün imzası ile siluetini oluşturdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
© İHA / HÜSEYİN YILDIZ
Abone olTelegram
Mersin'de Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 1919 genç aynı anda zeybek oynadı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun da katıldığı zeybeğin ardından gençler Atatürk’ün imzası ile siluetini oluşturdu.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yurdun dört bir tarafında olduğu gibi Mersin’de de coşkulu kutlamalar düzenlendi. Erdemli Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinesinde Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 1919 gençle birlikte zeybek oynadı. Zeybek sonrası gençler Atatürk’ün imzası ile siluetini oluşturdu. Paylaşılan o anlar sosyal medyada da büyük beğeni topladı.
1919 gençle aynı ruh ve heyecanla adım atmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Büyük Atatürk'ün sevdiği, büyük Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bayramı büyük Atatürk'ün yine en çok sevdiği oyunla bin 919 gencimizle birlikte yad ediyoruz, kutlu olsun" dedi.
Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ise, “Ülkemizin sonsuza kadar yarışması için gençlerimiz hazır, inançlı. Biz de onlara güveniyoruz" ifadelerini kullandı.
Milli Mücadele döneminin başlangıcı olan 19 Mayıs'ı Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği oyun olan zeybekle karşıladıklarını belirten gençler ise, güzel bir etkinlik olduğunu, tüm emek ve uğraşlara değdiğini dile getirdiler. Gençler, Atatürk'ün yolunda yürüdüklerini sözlerine eklediler.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала