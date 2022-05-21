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Benzinde indirim
Benzinde indirim
Bu hafta iki kere zamlanan benzine bu kez 1 liralık indirim geldi. Litre fiyatı İstanbul'da 22 lira 86 kuruşa düştü. İndirim, bugünden itibaren pompaya... 21.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-21T12:17+0300
2022-05-21T12:17+0300
ekonomi
benzin
indirim
motorin
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21 Mayıs Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,02 fiyat indirimi meydana geldi.İndirim, pompa satış fiyatlarına yansıdı.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22 lira 86 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise 22 lira 97 kuruşa düştü.İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.08 liradan satışta.Benzinin litre fiyatı 17 Mayıs tarihinde 1 lira 70 kuruş, 19 Mayıs tarihinde ise 1 lira 4 kuruş olmak üzere toplamda 2 lira 74 kuruş artmıştı. Son zamlarla birlikte benzinin litre fiyatı 24 lira sınırına dayanmıştı.
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benzin, indirim, motorin

Benzinde indirim

12:17 21.05.2022
© AAAkaryakıt, benzin, pompa
Akaryakıt, benzin, pompa - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2022
© AA
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Bu hafta iki kere zamlanan benzine bu kez 1 liralık indirim geldi. Litre fiyatı İstanbul'da 22 lira 86 kuruşa düştü. İndirim, bugünden itibaren pompaya yansıdı.
21 Mayıs Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,02 fiyat indirimi meydana geldi.
İndirim, pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22 lira 86 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise 22 lira 97 kuruşa düştü.

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.08 liradan satışta.
Benzinin litre fiyatı 17 Mayıs tarihinde 1 lira 70 kuruş, 19 Mayıs tarihinde ise 1 lira 4 kuruş olmak üzere toplamda 2 lira 74 kuruş artmıştı. Son zamlarla birlikte benzinin litre fiyatı 24 lira sınırına dayanmıştı.
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