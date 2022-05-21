https://tr.sputniknews.com/20220521/benzinde-indirim-1056555502.html

Benzinde indirim

Benzinde indirim

Bu hafta iki kere zamlanan benzine bu kez 1 liralık indirim geldi. Litre fiyatı İstanbul'da 22 lira 86 kuruşa düştü. İndirim, bugünden itibaren pompaya... 21.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-21T12:17+0300

2022-05-21T12:17+0300

2022-05-21T12:17+0300

ekonomi

benzin

indirim

motorin

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21 Mayıs Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,02 fiyat indirimi meydana geldi.İndirim, pompa satış fiyatlarına yansıdı.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22 lira 86 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise 22 lira 97 kuruşa düştü.İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.08 liradan satışta.Benzinin litre fiyatı 17 Mayıs tarihinde 1 lira 70 kuruş, 19 Mayıs tarihinde ise 1 lira 4 kuruş olmak üzere toplamda 2 lira 74 kuruş artmıştı. Son zamlarla birlikte benzinin litre fiyatı 24 lira sınırına dayanmıştı.

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benzin, indirim, motorin