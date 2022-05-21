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CANLI | Gazprom, Finlandiya'ya gaz tedarikini tamamen durdurdu
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220521/canli--gazprom-finlandiyaya-gaz-tedarikini-tamamen-durdurdu-1056554408.html
CANLI | Gazprom, Finlandiya'ya gaz tedarikini tamamen durdurdu
CANLI | Gazprom, Finlandiya'ya gaz tedarikini tamamen durdurdu
Rus Gazprom şirketi, doğalgaz ödemelerini rubleyle yapmayı reddeden Finlandiya'ya gaz akışının tamamen kesildiğini açıkladı. 21.05.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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Gazprom - Sputnik Türkiye

CANLI | Gazprom, Finlandiya'ya gaz tedarikini tamamen durdurdu

09:32 21.05.2022
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Rus Gazprom şirketi, doğalgaz ödemelerini rubleyle yapmayı reddeden Finlandiya'ya gaz akışının tamamen kesildiğini açıkladı.
Gazprom'un ihracat kolu Gazprom Export, dünkü açıklamasında rubleyle ödeme yapmayacağını bildiren Finlandiya devlet doğalgaz şirketi Gasum'a gaz tedarikinin sonlandırılacağını duyurmuştu.

Gazprom Export, Gasum'un mevcut doğalgaz tedarik sözleşmesini mahkemeye taşıma kararı aldığını da belirtmişti.
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