https://tr.sputniknews.com/20220521/canli--gazprom-finlandiyaya-gaz-tedarikini-tamamen-durdurdu-1056554408.html
CANLI | Gazprom, Finlandiya'ya gaz tedarikini tamamen durdurdu
CANLI | Gazprom, Finlandiya'ya gaz tedarikini tamamen durdurdu
Rus Gazprom şirketi, doğalgaz ödemelerini rubleyle yapmayı reddeden Finlandiya'ya gaz akışının tamamen kesildiğini açıkladı. 21.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-21T09:32+0300
2022-05-21T09:32+0300
2022-05-21T09:32+0300
ukrayna krizi
gazprom
gazprom export
rusya
finlandiya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/17/1050113107_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_ed9278eb58c97a1795fe593deb686332.jpg
rusya
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/17/1050113107_69:0:1136:800_1920x0_80_0_0_ac50d9acb1d089298fd81d20279fc18b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gazprom, gazprom export, rusya, finlandiya, новый онлайн для белой редактуры
CANLI | Gazprom, Finlandiya'ya gaz tedarikini tamamen durdurdu
Abone ol
Rus Gazprom şirketi, doğalgaz ödemelerini rubleyle yapmayı reddeden Finlandiya'ya gaz akışının tamamen kesildiğini açıkladı.
Gazprom'un ihracat kolu Gazprom Export, dünkü açıklamasında rubleyle ödeme yapmayacağını bildiren Finlandiya devlet doğalgaz şirketi Gasum'a gaz tedarikinin sonlandırılacağını duyurmuştu.
Gazprom Export, Gasum'un mevcut doğalgaz tedarik sözleşmesini mahkemeye taşıma kararı aldığını da belirtmişti.
Önce yenilerÖnce eskiler
Kırım lideri Sergey Aksenov, Donbass'ın yıkılan şehirlerini restore etmek için yakalanan Ukraynalı Nazilerin gönderilmesini önerdi.