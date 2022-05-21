https://tr.sputniknews.com/20220521/cumhurbaskani-erdoganin-masa-tenisindeki-raket-tutusu-nftye-donusturuldu-1056554828.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masa tenisindeki raket tutuşu, NFT'ye dönüştürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masa tenisindeki raket tutuşu, NFT'ye dönüştürüldü

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masa tenisi oynadığı sıradaki raket tutuşunun Nitelikli... 21.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-21T10:40+0300

2022-05-21T10:40+0300

2022-05-21T10:40+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

masa tenisi

nft

ali taha koç

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masa tenisi oynadığı sıradaki raket tutuşunun Nitelikli Fikri Tapu'ya (NFT) dönüştürüldüğünü bildirdi.Koç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın masa tenisindeki merak edilen raket tutuşu, Nitelikli Fikri Tapu'ya dönüştü ve Gençlik ve Spor Bakanımız tarafından kendilerine hediye edildi. Yenilikçi teknolojileri yakından takip eden dijital gençlerin bakanı Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu tebrik ediyorum."

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recep tayyip erdoğan, masa tenisi, nft, ali taha koç