https://tr.sputniknews.com/20220521/cumhurbaskani-erdoganin-masa-tenisindeki-raket-tutusu-nftye-donusturuldu-1056554828.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masa tenisindeki raket tutuşu, NFT'ye dönüştürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masa tenisindeki raket tutuşu, NFT'ye dönüştürüldü
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masa tenisi oynadığı sıradaki raket tutuşunun Nitelikli... 21.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-21T10:40+0300
2022-05-21T10:40+0300
2022-05-21T10:40+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
masa tenisi
nft
ali taha koç
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masa tenisi oynadığı sıradaki raket tutuşunun Nitelikli Fikri Tapu'ya (NFT) dönüştürüldüğünü bildirdi.Koç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın masa tenisindeki merak edilen raket tutuşu, Nitelikli Fikri Tapu'ya dönüştü ve Gençlik ve Spor Bakanımız tarafından kendilerine hediye edildi. Yenilikçi teknolojileri yakından takip eden dijital gençlerin bakanı Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu tebrik ediyorum."
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recep tayyip erdoğan, masa tenisi, nft, ali taha koç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masa tenisindeki raket tutuşu, NFT'ye dönüştürüldü
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masa tenisi oynadığı sıradaki raket tutuşunun Nitelikli Fikri Tapu'ya (NFT) dönüştürüldüğünü bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masa tenisi oynadığı sıradaki raket tutuşunun Nitelikli Fikri Tapu'ya (NFT) dönüştürüldüğünü bildirdi.
Koç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın masa tenisindeki merak edilen raket tutuşu, Nitelikli Fikri Tapu'ya dönüştü ve Gençlik ve Spor Bakanımız tarafından kendilerine hediye edildi. Yenilikçi teknolojileri yakından takip eden dijital gençlerin bakanı Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu tebrik ediyorum."