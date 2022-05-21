Erdoğan: Sultan Abdulhamid'e hakaret haddini aşmaktır

Sevgili gençler, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün bizlerle birlikte olan 28 farklı bölgeden siyasi parti temsilcilerine teşekkür ediyorum. Sevgili gençler, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün bizlerle birlikte olan 28 farklı bölgeden siyasi parti temsilcilerine teşekkür ediyorum.

Sizlere keyifli vakitler geçiren cesur yürekli sanatçılarımızı tebrik ediyorum. Bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için Rabbime binlerce, milyonlarca kez ham ediyorum. Sizlere keyifli vakitler geçiren cesur yürekli sanatçılarımızı tebrik ediyorum. Bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için Rabbime binlerce, milyonlarca kez ham ediyorum.

Siz Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak, dünyayı değiştirecek gençliksiniz. Siz Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak, dünyayı değiştirecek gençliksiniz.

Siz; propaganda edileni, verileni, dayatılanı değil; kendi tarih ve kültür hazinesindekileri bulacak gençliksiniz. Siz, tüm diyarların beklediği gençliksiniz. Siz, Abdülhamit'ten bugüne ecdadın tümünün temsilcisi olan gençliksiniz. Siz; propaganda edileni, verileni, dayatılanı değil; kendi tarih ve kültür hazinesindekileri bulacak gençliksiniz. Siz, tüm diyarların beklediği gençliksiniz. Siz, Abdülhamit'ten bugüne ecdadın tümünün temsilcisi olan gençliksiniz.

Abdülhamid Han hayatı boyunca devrinin emperyalistleri ve onların maşalarıyla mücadele etmiş bir millet sevdalısıdır. Varsın, birileri Gezi Olayları'nı Abdülhamit'in devrilişine yorsun... Abdülhamid Han hayatı boyunca devrinin emperyalistleri ve onların maşalarıyla mücadele etmiş bir millet sevdalısıdır. Varsın, birileri Gezi Olayları'nı Abdülhamit'in devrilişine yorsun...

Gençlerimizin kimin kim olduğunu, hangi müşterekte buluştuğunu bilmeye hakkı var. Siz bunlara hak ettikleri cevabı verecek gençliktesiniz. Abdülhamit'e dil uzatan hanımefendiye sormak lazım, hasta diye tabir edilen Osmanlı'yı bir karşı toprak kaybetmeden yöneten Abdülhamid'e hakaret haddini aşmaktır ve bu millet onlara hakkını bildirecektir. Gençlerimizin kimin kim olduğunu, hangi müşterekte buluştuğunu bilmeye hakkı var. Siz bunlara hak ettikleri cevabı verecek gençliktesiniz. Abdülhamit'e dil uzatan hanımefendiye sormak lazım, hasta diye tabir edilen Osmanlı'yı bir karşı toprak kaybetmeden yöneten Abdülhamid'e hakaret haddini aşmaktır ve bu millet onlara hakkını bildirecektir.

Meral Hanım sen kim, Sultan Abdülhamit'e saygısızlık kim? o 6'lı masadan 3 tanesi var ki, bugüne kadar Abdülhamit'e laf söyletmemişlerdi, ne oldu bunlara? Ona laf anlatanlara haddini bildiremediler. Meral Hanım sen kim, Sultan Abdülhamit'e saygısızlık kim? o 6'lı masadan 3 tanesi var ki, bugüne kadar Abdülhamit'e laf söyletmemişlerdi, ne oldu bunlara? Ona laf anlatanlara haddini bildiremediler.

33 yıl, dile kolay, bu millet ecdadına hakaret edenlere haddini bildirecektir. Bu akşam buradan ben ilk sinyali veriyorum. 33 yıl, dile kolay, bu millet ecdadına hakaret edenlere haddini bildirecektir. Bu akşam buradan ben ilk sinyali veriyorum.

Gözlerinizde 2023'ün neticesini okuyorum. Bu kararlığınız inşallah 2023 ile birlikte yeni bir dönemi başlatacak ve sizlerle birlikte aldığımız emaneti doruğuna yerleştireceğiz. Gözlerinizde 2023'ün neticesini okuyorum. Bu kararlığınız inşallah 2023 ile birlikte yeni bir dönemi başlatacak ve sizlerle birlikte aldığımız emaneti doruğuna yerleştireceğiz.

Sevgili gençler, tabii sizlerin de bu büyük misyonu taşıyacak, azmi, iradeyi, karalılığı ortaya koymanız gerekiyor. Gençlikte durmak gerilemektir, gerilemek yıkılmaktır, yıkılmak ölmekten beterdir. Bunlardan kaçınmanın yolu hep ileriye gitmek, tırmanmak ve zirveden gözünü ayırmamaktır. Yukarıya giderken takip edeceğiniz yolu da hakkı ve zulmü en iyi şekilde öğrenerek bulursunuz. Sevgili gençler, tabii sizlerin de bu büyük misyonu taşıyacak, azmi, iradeyi, karalılığı ortaya koymanız gerekiyor. Gençlikte durmak gerilemektir, gerilemek yıkılmaktır, yıkılmak ölmekten beterdir. Bunlardan kaçınmanın yolu hep ileriye gitmek, tırmanmak ve zirveden gözünü ayırmamaktır. Yukarıya giderken takip edeceğiniz yolu da hakkı ve zulmü en iyi şekilde öğrenerek bulursunuz.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olduk. Şimdi hedef Paris Olimpiyatları ve aynı başarıyı göstermek. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olduk. Şimdi hedef Paris Olimpiyatları ve aynı başarıyı göstermek.