Fenerbahçe sezonu farklı galibiyetle kapattı

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-0 yendi. 21.05.2022, Sputnik Türkiye

5. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe hücumunda İrfan Can Kahveci arka direğe doğru ortasını yaptı. O bölgeye koşu yapan Novak'ın kafayla uzak direğe yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.8. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası sağ çaprazından altıpasa doğru gönderdiği topa son anda kaleci Abdulsamed Damlu müdahale ederek Serdar Dursun'un vurmasını engelledi.20. dakikada ceza sahası sağ tarafında topla buluşan İrfan Can Kahveci, altıpasa doğru ortasını yaptı. Serdar Dursun'un sol köşeye doğru yaptığı etkili kafa vuruşunda Abdulsamed Damlu, meşin yuvarlağı direk dibinden çıkardı.31. dakika Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı sağ çaprazından sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci topu çıkardı. Genç file bekçisinden dönen topa altıpasta Novak'ın gelişine şutunda ise meşin yuvarlak üst direkten döndü.32. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta son çizgiye inen Rossi, penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Serdar Dursun, sağ köşeye etkili bir kafa vuruşu yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1.40. dakikada Zajc'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Mert Hakan Yandaş'ın plase vuruşunda, kaleci Abdulsamed Damlu topu çıkardı.45+4. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Haqi'nin sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı sert vuruşta, top yan direkten döndü.55. dakikada serbest vuruşu kullanan Mert Hakan Yandaş'ın sağ ayağıyla yakın köşeye yaptığı vuruşta kaleci Abdulsamed Damlu, topu direk dibinde çıkardı.57. dakikada Serdar Aziz farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Mert Hakan, altıpasa doğru ortasını yaptı. Boş pozisyondaki Serdar Aziz, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-2.75. dakikada Fenerbahçe'nin 3'üncü golü geldi. Sol kanattan kullanılan taç atışında Novak topu ceza yayı sol tarafındaki İrfan Can Kahveci'ye gönderdi. İrfan Can, topu penaltı noktasının gerisine taşıdıktan sonra sağ köşeye doğru yerden düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-3.77. dakikada Valencia farkı 4'e çıkardı. Tisserand'ın sağ kanada doğru gönderdiği uzun topu Mert Hakan penaltı noktasına çevirdi. Yeni Malatyaspor savunmasının hazırlıksız yakalandığı pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kalan Valencia, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4.83. dakikada Fenerbahçe hızlı hücumunda Valencia, ceza sahası sol çaprazına koşu yapan Rossi'ye pasını verdi. Rossi'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Abdulsamed'in kolunun altından geçen topu savunma uzaklaştırmayı başardı.89. dakikada Valencia farkı 5'e yükseltti. İrfan Can Kahveci'nin pasında topla buluşan Valencia, altı pasta düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-5.Fenerbahçe, sahadan 5-0 galip ayrıldı.

SON HABERLER

