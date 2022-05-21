https://tr.sputniknews.com/20220521/kripto-paralarda-dusus-suruyor-piyasadan-1-trilyon-dolar-silindi-1056555272.html

Kripto paralarda düşüş sürüyor: Piyasadan 1 trilyon dolar silindi

Kripto paralarda düşüş sürüyor: Piyasadan 1 trilyon dolar silindi

Nisan başında 2.1 trilyon doları aşan kripto para piyasasının toplam değeri 1,2 trilyon dolar seviyelerine geriledi. 21.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-21T11:42+0300

2022-05-21T11:42+0300

2022-05-21T11:42+0300

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Yüksek enflasyonist ortamda riskli varlıklardan kaçışın ivme kazanmasıyla kripto para piyasasında geçen yılın kasım ayında başlayan düşüş devam ederken, LUNA'da son yaşananlar nedeniyle güvenilirliğin sorgulandığı piyasada Bitcoin ve Ethereum üst üste 7'nci haftayı da kayıpla tamamladı.Yapısı gereği ortaya çıktığı günden bu yana birçok kez sert iniş ve çıkışın yaşandığı kripto para piyasası, enflasyondaki artış ve bu paralelde oluşan yüksek faiz ortamı ile kasım ayından bu yana ağır darbe aldı.Terra platformu tarafından bir dolara eşit olmak üzere tasarlanan kripto para UST'nin fiyatını dengelemek amacıyla çıkarılan stabil coin LUNA'da yaşananların ardından güvenin sorgulanması ise çöküşü hızlandırdı.Gelinen noktada ilk 10'da gösterilen ve çok sayıda yatırımcısı bulunan LUNA'nın değerinin sıfırlanması ve Binance'den delist edilmesi, sabit coinlerdeki istikrarsızlığın piyasanın geneline sıçramasıyla sonuçlandı.Bu gelişmelerle analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, nisan başında 2,1 trilyon doları aşan kripto para piyasasının toplam değeri 1,2 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Bitcoin 558,6 milyar dolarla en yüksek piyasa değerine sahip kripto varlık olurken, ikinci sırada 237,6 milyar dolarla Ethereum geliyor.Bitcoin'deki düşüş 7 haftada yüzde 40'a dayandıBlokzincir teknolojisine sahip kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, geçen yılın kasım ayında 69 bin doları aşarak rekor kırdı.O tarihten bu yana düşüşe geçen Bitcoin'in fiyatı, bu ay piyasada oluşan istikrarsızlık ortamı ile 24 bin 500 dolara kadar gerileyerek 1,5 yılın en dip seviyesini gördü. Bitcoin'in fiyatı böylece zirvesinden yüzde 64,5 düşüş kaydetmiş oldu.Bitcoin'in fiyatı mart sonunda kayıplarının bir kısmını telafi ederek 48 bin doların üzerini görse de o tarihten bu yana üst üste 7 haftayı da değer kaybıyla tamamladı ve 29 bin 100 dolar seviyelerinde dengelendi. Böylece, nisan başından bugüne kadar geçen 7 haftalık süreçte Bitcoin'in fiyatındaki kayıp yüzde 40'a dayandı.Ethereum'un fiyatı 7 haftada yarıya yakın indiKripto paralar arasında en yüksek ikinci piyasa değerine sahip Ethereum'un fiyatı da geçen yılın kasım ayında 4 bin 870 dolarla zirveyi görmüş, o tarihten sonra düşüş trendine girmişti.

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